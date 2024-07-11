Экономика

Концепцию создания Ферганского туристического кольца представили президенту в Коканде. Цель создания кольца — продление срока пребывания туристов в области с 3 до 7 дней.

Фарход Абдуллаев, с 2019 года работавший хокимом Учтепинского района Ташкента, стал председателем правления недавно созданного Узбекского комбината технологических металлов.

Предпринимателям Узбекистана разрешили внести корректировки в суммы чеков, выданных с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года. Налоговые органы принимают обращения по чекам до 25 июля.

Президент Шавкат Мирзиёев дал старт запуску и началу строительства новых проектов в Ферганской области. Среди них — предприятия в СЭЗ «Коканд» на 370 млн долларов и малые гидроэлектростанции в отдалённых районах Ферганского района.

Общество

В Ташкенте уже более месяца рассматривается иск жителей об отмене решений правительства и хокима города о передаче Парка Дружбы в аренду предпринимателю. «Газета.uz» с опозданием публикует репортажи из зала суда, поскольку редакция выясняла, можно ли освещать этот процесс.

Прокурор запросил у суда 20 лет лишения свободы для Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»), которому предъявлено обвинение по 44 эпизодам, и 11 и 12 лет — для его сыновей. Ранее подсудимый сообщил, что неназванная госорганизация попросила его привести в порядок «улицу».

Направление о приёме детей в детский сад в Узбекистане будет оставаться в силе, если при его выдаче происходит задержка по вине государственных организаций.

Постановлением правительства срок выдачи разрешения на переоборудование автотранспортных средств сокращается с 15 до 10 дней. Список изменений, которые признаются как переоборудование авто, расширяется более чем в 4 раза.

В Маргилане построят новый жилой массив площадью 110 гектаров. Здесь появятся дома на 5000 квартир, институты, отели, торговые центры, парк и другие объекты. Об этом говорилось на встрече президента Узбекистана с представителями общественности Маргилана.

Спорт

Фанатское движение футбольного клуба «Андижан» устраивает на домашних матчах целое шоу. Видео их выступлений набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а атмосфера на трибунах похожа на дерби европейских грандов. Как появилось фан-движение и что делает его таким сильным — в нашем материале.

Мир

Власти Украины хотят пригласить Россию на второй саммит мира и провести его до президентских выборов в США в ноябре, опасаясь возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg.

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