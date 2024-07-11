10 июня в Ташкентском межрайонном суде по административным делам прошло первое заседание суда по делу о передаче Парка Дружбы (бывший Бабура). Иск группы жителей Яккасарайского района с требованием отменить решение хокима столицы и постановление правительства Узбекистана о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривается под председательством судьи Азизбека Базарова.

Напомним, решением хокима Шавката Умурзакова от 26 марта этой компании в аренду на 49 лет были переданы парки Дружбы и Абдуллы Кадыри с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов в каждый. Эта же компания ранее реконструировала парк Гафура Гуляма. На сайте E-Qaror, где публикуются решения органов власти на местах, решение хокима скрыто. Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

На сегодняшний день состоялось уже четыре заседания. «Газета.uz» посетила каждое из них. Задержка публикаций объясняется тем, что на первом заседании судья Азизбек Базаров сказал журналисту, что публиковать материалы о суде можно будет только после завершения процесса. Это же было повторено на втором заседании. Корреспондентам при этом разрешено проводить аудиозапись. Чтобы получить разъяснения, редакция обратилась в Ташкентский городской суд. В ответе на запрос, подписанном судьёй Азизбеком Базаровым, не говорится о запрете на освещение суда, а подчёркивается лишь, что журналисты не должны интерпретировать по-своему рассмотрение дела, прогнозировать исход процесса или какими-либо другими путями влиять на решение суда. К освещению любого судебного процесса «Газета.uz» относится щепетильно. Мы стараемся рассказывать о ходе дела с протокольной точностью, избегая предвзятости в отношении какой-либо из сторон. Редакция освещает процессы, имеющие большое значение для широкой общественности. Читатели сами делают выводы.

Первое заседание

На первом заседании суда 10 июня присутствовали жители, их адвокат Сабина Сидакова, представитель хокимията Ташкента Шоакмаль Аскаров и директор парка Ирода Юсупова. Представители компании BMP Smart Decision Management на заседание не явились.

В начале заседания адвокат Сабина Сидакова попросила суд истребовать у ответчика копии постановления Кабинета министров и решения хокима. Суд в этом ходатайстве отказал. Защитник заявила, что напишет расписку о неразглашении сведений, и подчеркнула, что истцам необходимо знать содержание документов. Председательствующий сказал, что суд сам даст юридическую оценку документам.

Судья Азизбек Базаров спросил, как жители узнали о решениях правительства и хокима. Сабина Сидакова ответила, что на сайте «Газета.uz» была опубликована статья о том, что ташкентцы выступают против реконструкции парка. На встрече с жителями представитель BMP Smart Decision Management сказал, что реконструкция будет проводиться в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП).

«В законе о ГЧП (статья 6 — ред.) конкретно сказано, что все процедуры государствено-частного партнёрства должны быть открыты… Это первое нарушение, с которым мы столкнулись. Даже сейчас на суде мы не имеем возможности ознакомиться с содержанием этих документов, что уже нарушает закон… Какие могут быть секретные либо для служебного пользования сведения, связанные с общественным парком? Это вызывает у нас удивление, потому что это парк, общественное достояние Республики Узбекистан», — сказала адвокат.

Она добавила, что общественным достоянием Парк Дружбы делают в том числе находящиеся на его территории парки Сеул и Сиэтл, колокол Мира. При этом на представленных на презентации проекта реконструкции рендерах эти объекты, которые в том числе являются достоянием народов других государств — Южной Кореи и США, были заняты другими объектами — «фактически уничтожены», сказала Сабина Сидакова.





«Исходя из этого проекта, там будет что-то похожее на Magic City, в котором находятся торговые магазины, общепит, но нет спокойной и тихой зоны для отдыха людей, которая сейчас есть в парке [Дружбы]», — сказала адвокат.

Она заявила, что свои подписи против проекта поставили более 800 жителей.

Кроме того, в статье 17 закона о ГЧП сказано, что государственный партнёр в течение пяти дней должен опубликовать концепцию проекта на своём официальном сайте. «Насколько нам известно, никаких публикаций не было», — отметила адвокат.

Сабина Сидакова заявила, что принятые и не опубликованные решения нарушают закон «Об административных процедурах». В статье 6 этого закона сказано, что административные процедуры должны решаться в соответствии с Конституцией и законодательством, а в статье 10 — о том, что административные процедуры должны быть открытыми, прозрачными и понятными для заинтересованных лиц.

«На сегодняшний день это всё нарушено, поэтому мы считаем, что это один из моментов, который свидетельствует в пользу признания этих актов недействительными», — заключила Сабина Сидаков.

В статье 16 закона о ГЧП говорится, что в целях учёта мнения населения в ходе подготовки проекта ГЧП государственный инициатор проекта должен провести общественные обсуждения проекта, указала далее адвокат.

«Постановление Кабмина датируется 13 марта 2024 года, решение хокима — 26 марта. Однако обсуждение, о котором „Газета.uz“ пишет в своём репортаже, происходит 23 апреля (уточнение редакции: репортаж был опубликован 23 апреля, обсуждение состоялось 19 апреля). То есть больше, чем через месяц — не до принятия решения, а после подписания документов», — сказала адвокат. При этом государственный инициатор не проводил общественные обсуждения.

Второе обсуждение проекта реконструкции с жителями 26 апреля. Первая презентация состоялась 19 апреля.



В законе о ГЧП сказано, что в реализации проекта может быть отказано, если в этом нет общественной потребности, продолжила Сабина Сидакова.

«Обществу не нужен очередной Magic City, где будут магазины одежды, общепит. Обществу нужен зелёный парк, чтобы была сохранена чистая природа, чистый воздух, чтобы люди могли проживать благоприятную жизнь», — сказала Сабина Сидакова.

«Жители обратились в суд, руководствуясь законом об общественном контроле, который подразумевает, что если проводится какое-то строительство без генплана, разрабатываются документы, связанные с ухудшением или улучшением жизни народа, должен быть общественный контроль. Для того и был принят закон об общественном контроле», — продолжила адвокат.

Сеульский парк в Парке Дружбы.



«Учитывая тот факт, что статья 6 закона о ГЧП конкретно предусматривает открытость процедуры, [учитывая] отсутствие этой открытости, мы просим признать недействительными постановление Кабинета министров №133 от 13 марта 2024 года и решение хокима города за номером №200−14−0-Q/24 от 26 марта 2024 года», — подытожила Сабина Сидакова.

Представитель хокимията Шоакмаль Аскаров спросил, какие права подзащитных нарушает решение хокима.

Сабина Сидакова ответила, что нарушается основное право на благоприятную среду жизнедеятельности, которое гарантирует Конституция.

Шоакмаль Аскаров спросил, начались ли какие-то работы в парке.

Сабина Сидакова отметила, что у жителей нет информации об этом, однако, вероятно, именно жители сдерживают реконструкцию.

Представитель хокимията отметил, что не имеет доступа к решениям хокима и правительства. Он добавил, что согласно статье 25 закона «О государственной власти на местах» хокимият является исполнительным органом и исполняет решения президента и правительства. Шоакмаль Аскаров заявил, что ему известны лишь сведения о передаче Парка Дружбы компании BPM Smart Decision Management для «современной» реконструкции.

Сторона заявителей попросила суд пригласить представителя Кабмина на следующее судебное заседание. Суд одобрил просьбу.

Второе заседание

На втором заседании 19 июня присутствовали представитель Кабинета министров Маъруфжон Таджибаев, директор по развитию компании BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов, директор Парка Дружбы Ирода Юсупова, её юрист Азизбек Давронбеков, несколько заявителей в лице жителей Ташкента, их адвокат Сабина Сидакова, представитель хокимията Шоакмаль Аскаров, а также представители Управления культуры Ташкента, Управления инвестиций хокимията города и компании «Ташкент инвест», учреждённая столичным хокимиятом.

Представитель правительства Маъруфжон Таджибаев заявил, что парк переведут на баланс компании «Ташкент инвест». Инвестор в лице BMP Smart Decision Management для заключения сделки обращался в Управление культуры. Поэтому Маъруфжон Таджибаев попросил суд привлечь в качестве ответчиков «Ташкент инвест», столичные управления культуры и инвестиций, а также инвестора. Он также попросил провести суд в закрытом порядке, поскольку в ходе рассматриваются документы для служебного пользования.

Представитель BMP Smart Decision Management поддержал первое ходатайство Маъруфжона Таджибаева, представитель хокимията Ташкента попросил удовлетворить просьбу частично.

Адвокат жителей Сабина Сидакова попросила суд отказать в привлечении вышеназванных органов и компаний в качестве ответчиков, поскольку суд идёт по делу о двух документах, принятых Кабинетом министров и хокимом Ташкента. Жители и директор парка поддержали Сабину Сидакову.

Суд отказал представителю Кабинета министров в первом ходатайстве. Азизбек Базаров заявил, что госорганы и компании можно будет привлечь в качестве соответчиков, если суд посчитает нужным.





Касательно ходатайства о рассмотрении дела в закрытом порядке Сабина Сидакова отметила, что согласно статьи 13 Кодекса об административном судопроизводстве, «слушание дела в закрытом судебном заседании допускается, когда это необходимо для сохранения государственного секрета или иной охраняемой законом тайны». Документ ДСП не является секретным. Кроме того, согласно закону о ГЧП, все процедуры государственно-частного партнёрства должны быть открытыми. А согласно закону об административных процедурах, административные процедуры должны быть открытыми, прозрачными и понятными для заинтересованных лиц. Адвокат отметила, что просьба о рассмотрении дела в закрытом порядке вызывает подозрения о том, что в решениях правительства и хокимията есть нарушения. Жители Ташкента и представители Парка Дружбы выступили против удовлетворения этого ходатайства.

«В ходе презентации говорили, что всё будет прозрачно», — сказала директор парка Ирода Юсупова.

Представители хокимията и BMP Smart Decision Management попросили удовлетворить ходатайство, однако судья Азизбек Базаров отказался переводить дело в закрытый режим.

Юрист директора парка Азизбек Давронбеков попросил суд пригласить в качестве третьего лица Агентство по развитию ГЧП при Министерстве финансов, поскольку оно является специальным уполномоченным органом, который определяет объекты, ведёт реестр проектов и принимает их. Представитель хокимията Ташкента заявил, что этот орган уже упразднён. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Третье заседание

Третье заседание состоялось 28 июня. Представитель Кабинета министра в нём не участвовал. Адвокат жителей Сабина Сидакова и юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков попросили суд пригласить его на следующее заседание, поскольку вопросы рассматриваемого дела направлены к правительству.

Адвокат заявителей отметила, что на рендерах проекта реконструкции, который компания BMP Smart Decision Management представила на презентации для СМИ, видно, что «фактически от парка в первозданном виде ничего не остаётся». Сегодня нет информации о том, что подразумевает проект реконструкции парка. Представленный проект вводит в заблуждение, сказала Сабина Сидакова.

Сеульский парк внутри Парка Дружбы.



Она напомнила, что для получения решений о передаче парка в управление частной компании и ознакомления с подробностями реконструкции она обращалась в Кабинет министров и хокимият Ташкента с адвокатским запросом. Однако госорганы отказали ей в этом, хотя документы являются для служебного пользования, а не секретными. Суд также отказал в ознакомлении с документами.

Судья Азизбек Базаров заявил, что даст документы для ознакомления, однако не разрешает фотографировать их.

«Благодарю. Я просто объясняю, что было. Сейчас можно закрыть это замечание, потому что мы не знаем содержимого текста, мы не можем конкретные доводы приводить,. не можем задавать никаких вопросов… Почему мы говорили о том, что необходимо присутствие Кабмина как ответчика? Потому что на первом судебном заседании, когда я выступала по жалобе, представитель хокимията пояснил, что у него нет доступа к данному документу и, соответственно, они просто являются исполнителями», — сказала Сабина Сидакова.

Она добавила, что несмотря на предоставление доступа к документам, принципы прозрачности, о которых написано в законах о ГЧП и административных процедурах, уже нарушены. Помимо них, нарушен Закон об общественном контроле, в котором сказано, что субъектами общественного контроля являются граждане, СМИ и ННО.

Адвокат продолжила, что согласно закону о ГЧП, частный партнёр может инициировать проект и предложить компанию, однако госпартнёр должен опубликовать его и предложить другим компаниям участвовать в реализации проекта. Если по истечении 45 дней после публикации концепции ни один предприниматель или юрлицо не заинтересуются предложением, госпартнёр может начать подготовку к реализации проекта без проведения тендера. Однако концепция не была опубликована ни на одном сайте, сказала Сабина Сидакова.

«Однако мы снова видим в „Газете.uz“, где Шавкат Умурзаков говорит, что он провёл тендер, нашёл инвесторов, составил инвестиционное соглашение и посчитал это необходимым. Вот вам флешка с этим видео. Однако по закону о ГЧП, в компетенцию хокимията города не входит проведение тендера и выбора инвестора», — сказала адвокат.

Она повторила, что в проекте реконструкции нет необходимости, поскольку зелёный фонд, тишина и чистый воздух, доступные в парке в текущем его виде, сегодня в дефиците. Проект инвестора может угрожать этой ценности Парка Дружбы, сказала адвокат.

Защитник отметила, что нарушается статья 49 Конституции, которая предусматривает, что «государство заботится и создаёт условия для осуществления общественного контроля в области градостроительной деятельности, в сфере обеспечения экологических прав граждан и недопущения вредного воздействия на окружающую среду».

Она продолжила, что нарушены статьи 4, 9, 10 Градостроительного кодекса о бережном отношении к окружающей среде, природным ресурсам и культурному наследию, об обеспечении прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности при осуществлении градостроительной деятельности, право на обсуждение, изменение и участие в подготовке решений в градостроительной деятельности.





Также, по её словам, нарушена статья 12 Закона об охране природы о праве граждан на проживание в благоприятной для здоровья жителей и будущих поколений, природной среде, охрану здоровья от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В проекте, представленном инвестором, «видно, что будет вырубка деревьев, а у нас есть мораторий на вырубку», сказала Сабина Сидакова.

«Все законы, которые мы перечислили, в итоге приводят к одному: открытости и доступности информации», — отметила адвокат.

Она добавила, что после ознакомления с документами у истцов будут дополнительные основания, которых пока нет, поскольку сторона не знакома с решениями хокимията и правительства.

«Вкратце мы просим признать постановление Кабмина и решение хокима недействительными в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства и с нарушением наших законных прав и интересов как субъектов общественного контроля», — заключила Сабина Сидакова.





Адвокат BMP Smart Decision Management Ёкубжон Низамов спросил Сабину Сидакову, будут ли у истцов «претензии», если инвестор предоставит первичный план для ознакомления.

«Вы прекрасно знаете Кодекс об административном судопроизводстве, где каждая сторона должна доказывать, на что она ссылается. Если вы хотите предоставить какие-то документы суду, предоставьте. Суд даст свою правовую оценку, мы дадим свою. У нас есть свои требования и мы от них не откажемся, потому что… имеется протокол, подписанный 800 жителями, где люди против реконструкции данного парка. На сегодняшний день [первичный план] не является предметом рассмотрения, а предметом рассмотрения является соответствие действующему законодательству актов и нарушение прав», — сказала Сабина Сидакова.

Судья спросил присутствовавших на заседании жителей, поддерживают ли они ходатайство о признании недействительным решений правительства и хокимията о передача Парка Дружбы инвестору. Жительницы Татьяна Довлатова, Надежда Лысенко и Климова поддержали заявление. Последняя заявила, что на сегодняшний день собрано не 800 подписей жителей, выступающих против реконструкции парка, а 2500.

Фестиваль «Инжир» в Парке Дружбы в апреле 2022 года.



Надежда Лысенко отметила, что перед предыдущей реконструкцией, которую проводил хокимият, с жителями обсуждали проект.

«Здесь никаких обсуждений не было. 19 апреля мы случайно узнали и пришли на презентацию. Там нам сказали: „Это не для вас, это для журналистов“. Мы все сидим в соцсетях. Мы увидели решение. В решении было чётко сказано, что парку ставить аттракционы, определить используемые и неиспользуемые земли», — сказала Надежда Лысенко.

«А что вы сами внесли или сделали для парка, чтобы он остался в нынешнем виде?» — спросил жителей адвокат инвестора Ёкубжон Низамов.

«Мы, жители — лично я, мой ребёнок, жители моего дома, близлежащих махаллей… — высаживали деревья, мы бегали с вёдрами и поливали этот парк, спасали при [бывшем хокиме Ташкента Джахонгире] Артыкходжаеве парк от застройки и сохранили этот парк, — заявила жительница Ирина Спирова. — Нас было немного, но люди приезжали из других районов, из Чиланзара. Мы участвовали, мы спасали для себя, своих детей за своих родителей [не для того, чтобы сейчас опять по велению нового хокима была реконструкция]. Мало того, что у нас там стройки идут, теперь ещё карусели и качели. Так что мы свой вклад внесли и поэтому боремся за парк, чтобы он остался зелёным для наших детей, родителей и туристов, чтобы люди приходили и занимались спортом».

Житель Яккасарайского района, волонтёр Павел Волков вместе с другими горожанами лечит деревья в Парке Дружбы во время предыдущей реконструкции парка. Ноябрь 2022 года.



Представитель хокимията Шоакмаль Аскаров сказал, что несмотря на то, что жители заявляют о появившихся в парке неудобствах, в настоящее время строительные работы в нём не ведутся.

Строительство жилого комплекса ведётся в том числе на незаконно изъятой у парка территории.



Судья Азизбек Базаров спросил представителя хокимията, соблюл ли инвестор все условия, указанные в проекте, отслеживал ли хокимият это.

Шоакмаль Аскаров ответил, что парки города контролирует и отслеживает Управление культуры Ташкента. На основе государственно-частного партнёрства заключается сделка о передаче парка на 49 лет.

Судья спросил, есть ли эта сделка. Представитель хокимията ответил, что сделка заключается между Управлением культуры и инвестором. Явившийся на заседание представитель Управления культуры не предоставил доверенность, поэтому он сможет рассказать о сделке на следующем заседании, когда предоставит её.

«На самом деле Парк Дружбы принадлежал Управлению Культуры, но сейчас относится к новому акционерному обществу „Ташкент инвест“. Парки, находящиеся в столице, перевели в оперативное управление „Ташкент инвест“, и вся деятельность парков осуществляются от имени этого акционерного общества», — сказал Шоакмаль Аскаров.

«С какого периода перевели?» — спросила Сабина Сидакова.

«В процессе, ещё не перевели», — ответил директор по развитию BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов.

Судья спросил, в каком виде инвестор вложит в парк 10 млн долларов — в виде денег или строительства. Представитель хокимията ответил, что в виде денег, однако деньги ещё не вложены, инвестор может вложить их в течение 2024−2026 годов.

Судья отметил, что в решении даётся разрешение на возведение павильонов, организацию мест чтения, развлекательных мест для детей, установку аттракционов. Все эти объекты считаются собственностью частного партнёра.





«Но здесь ничего не говорится про деревья. Кто даст гарантию, что деревья не вырубят?» — спросил судья Азизбек Базаров.

Представитель хокимията отметил, что согласно концепции охраны окружающей среды до 2030 года, утверждённой указом президента, деревья сохраняются.

«В решении имеют в виду пустые места, а не места с деревьями. Я думаю, если суд разрешит, мы можем уточнить эти моменты. У инвесторов есть своя презентация», — сказал Шоакмаль Аскаров.

Адвокат жителей Сабина Сидакова спросила, говорится ли в решении хокима о парках Сиэтл и Сеул и колоколе Мира, сохраняются ли эти международные объекты согласно решению.

Парк Сиэтл.



Шоакмаль Аскаров спросил, шла ли речь об этих объектах в материалах «Газеты.uz» о реконструкции парка. Сабина Сидакова ответила, что в статье об этом не говорится, но в видеоматериалах отмечалось, что их должны сохранить.

«Меня интересует, есть ли это в постановлении и в решении хокима», — сказала Сабина Сидакова.

«Вы сперва ознакомьтесь с [ними]», — сказал Шоакмаль Саидов.

Сабина Сидакова спросила, устанавливает ли инвестиционное соглашение или договор какие-либо сроки для исполнения обязательств. «Может быть, на сегодняшний день эти сроки ещё в силе или уже прошли. Этот факт даст нам знать, что сделано и что не сделано».

«С 2024 года до 2026-го дали срок на осуществление проекта», — ответил Шоакмаль Аскаров.

Сабина Сидакова сказала, что поднимет свои вопросы после ознакомления с решениями Кабмина и хокимията.

Судья спросил Шоакмаля Аскарова, контролируют ли хокимият инвентаризацию деревьев.

«Наверное, проводят», — ответил представитель хокимията.

«Тогда мы позовём представителя [Минэкологии]», — сказал судья.





«На сайте „Газета.uz“ были сведения, где хоким говорит, что он провёл тендер и выбрал инвестора… По закону хокимият города не обладает такими полномочиями. Кем проводился тендер? Хокимиятом или Кабмином?» — спросила Сабина Сидакова.

«Решение хокимията было принято на основании постановления решения Кабмина. Мы — исполнительный орган», — ответил Шоакмаль Аскаров.

Юрист директора парка Азизбек Давронбеков спросил, кто был инициатором данного проекта ГЧП. Согласно закону о ГЧП, инициатором может быть частное предприятие или государство, сказал он.

«Я не понял вопрос. Пусть они сначала познакомятся с документами и потом задают вопрос. Вы можете спросить представителя Кабмина», — сказал Шоакмаль Аскаров.

Азизбек Давронбеков спросил, утверждена ли концепция проекта, что также предусмотрено законом о ГЧП. Представитель хокимията сказал, что не знает. Азизбек Давронбеков добавил, что согласно порядку, сначала разрабатывается концепция, затем находят инвестора.

Футбольное поле в Парке Дружбы.



Адвокат BMP Smart Decision Management Ёкубжон Низамов спросил директора Парка Дружбы Ироду Юсупову, сколько человек трудоустроено в парке.

«Я и мой бухгалтер», — ответила Ирода Юсупова.

Ёкубжон Низамов: «А кто ещё? Есть уборщики?»

Ирода Юсупова: «У нас в парке есть общественность, жители. У нас есть [Телеграм]-каналы, где жители сами отправляют всё, что они делают. И есть наёмные рабочие, сезонные».

Ёкубжон Низамов: «Сколько раз в день убирается парк?»

Ирода Юсупова: «Два раза».

Ёкубжон Низамов спросил, какие были изменения в парке за пять лет.

Ирода Юсупова ответила, что пришла в парк в 2022 году. При её трудоустройстве площадь парка составляла 12,3 га. Формально площадь не изменилась. Однако по факту захвата территории застройщиками директор в конце 2022 года и в начале 2023-го писала письма в Генеральную прокуратуру, городское управление агентства по кадастру, хокимият Ташкента и Управление культуры.

Ёкубжон Низамов спросил, привлекала ли директор инвестиции по озеленению парка и может ли она предоставить документы.

«Это вы в Управлении экологии спросите. У нас есть фотки с посадкой деревьев. Весной со стороны городского хокимията привлекли предпринимателей. Был звонок из отдела инвестиций городского и областного хокимиятов, деревья сажали разные фирмы. Эта информация должна быть у хокимията. Меня всегда ставят перед фактом и предупреждают последней. Около трёх тысяч деревьев было посажено жителями и фирмами», — сказала директор парка.

Стела «Аллеи Гидроэнергетиков» в Парке Дружбы, установленная в честь 90-летия АО «Гидропроект» 26 ноября 2021 года. Деревья посажены компанией в рамках программы «Яшил макон».

Сабина Сидакова спросила директора, были ли какие-то документы со стороны Кабмина либо хокимията или других органов касательно парка до принятия решения о передаче парка инвестору.

Ирода Юсупова ответила, что в июне 2023 года был документ для служебного пользования, на основе которого было внесено предложение с проектом по развитию парка.

«То есть это протокол Кабмина о двустороннем соглашении, договор аренды парка с предпринимателями. Протокол в силе, но ещё не исполнен. В 2021 году также был ДСП о том, чтобы парк остался парком культуры и отдыха. На основе этого также было решение Кабмина и хокимията. В решении Кабмина тоже были упомянуты парк Сиэтл и колокол Мира, для которых должны выделяться деньги из местного бюджета… Но с 2022 года никакой бюджет не выделяется. Только в 2018—2021 годы [деньги] были выделены для погашения долга [парка]. Я по этому поводу тоже обращалась в хокимият города», — сказала Ирода Юсупова.

Директор по развитию компании BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов сказал, что после того, как компания реконструировала парк Гафура Гуляма, парк посетили президент и премьер-министр.

«Нас выбрали, потому что они уже видели то, что мы сделали с парком Гафура Гуляма. В нашем штате работают 250 человек… Мы в течение трёх лет должны вложить 10 млн долларов и ещё 2 миллиона долларов в сохранение трёх международных памятников [на территории Парка Дружбы]», — сказал Отабек Мирзажонов.

Сабина Сидакова спросила, считает ли инвестор парки Гафура Гуляма и Дружбы одинаковыми, были ли в первом аттракционы до реконструкции.

«Во всех государственных документах эти два парка проходят как парк культуры, парк развлечения. Они идентичны. Если в течение пяти лет там аттракционов не было, это не значит, что раньше их не было», — сказал Отабек Мирзажонов.

Юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков спросил, кто является инициатором проекта реконструкции и утверждена ли концепция проекта. Отабек Мирзажонов ответил, что это обоюдное решение, а на последнюю концепцию инвестор ещё не получил ответ.

Четвёртое заседание состоялось 8 июля. «Газета.uz» готовит репортаж из зала суда и опубликует его в ближайшее время.