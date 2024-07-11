Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 10 июля завершил судебное следствие по делу Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского») и ещё 36 лиц и перешёл к прениям.

По данным Kun.uz, в отношении Бахтиёра Кудратуллаев следственный орган предъявил обвинение по 44 эпизодам.

Прокурор во время выступления попросил суд назначить «Бахти Ташкентскому» следующие сроки по предъявленными обвинениям:

пункт «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое из корыстных побуждений) — 8 лет лишения свободы;

части 2 статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления) — 6 месяцев лишения свободы;

пунктам «а, б» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере; организованной группой или в её интересах, особо опасным рецидивистом) — 15 лет лишения свободы;

пункту «а, б» части 4 статьи 168 (мошенничество в значительном размере; по предварительному сговору группой лиц) — 10 лет лишения свободы;

статья 242 (организация преступного сообщества) — 8 лишения свободы;

части 1 статьи 242 (организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования) — 18 лет лишения свободы;

пунктам «а, б» части 2 статьи 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта, совершенное в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ) — 4 лет лишения свободы.

Гособвинитель попросил суд суммарно назначить наказание в виде лишения свободы на 20 лет в колонии общего режима, признать его особо опасным рецидивистом по пункту «а» части 3 статьи 34 Уголовного кодекса Узбекистана и назначить принудительное лечение от наркомании.

Прокурор попросил для сыновей Кудратуллаева следующие сроки: Бекзоду Зафарову — 11 лет лишения свободы, Ихтиёру Кудратуллаеву — 12 лет лишения свободы.

На следующем заседании суд выслушает адвокатов и подсудимых. Суд объявил перерыв до 15 июля.

Подсудимыми всего проходят 37 человек, включая о брата «Бахти Ташкентского» Шухрата Кудратуллаева, Аваз Машрафханов, Санжар Хатамов, Жамшид Солиев, Дилшод Шарипов, Шукурали Курбанов, Отабек Исламов и другие.

«Государственная организация доверила мне контролировать „улицу“»

На заседании 5 июля Бахтиёр Кудратуллаев заявил, что, когда он вышел из тюрьмы, представители государственной организации вышли на связь и попросили его привести в порядок «улицу» из-за возросшей поножовщины среди молодёжи и спортсменов, сообщало «Дарё».

Судья спросил его, работал ли он официально в государственной организации. В ответ подсудимый сказал, что большую часть жизни провёл в тюрьме.

«Если вы с детства сидели в тюрьме, как государственная организация могла дать поручение?» — спросил судья. «Бахти Ташкентский» сказал, что это нужно спросить у госорганизации.

Судья далее спросил: «Наверное, у правоохранительных органов достаточно сил для порядка, верно?». Бахтиёр Кудратуллаев подтвердил слова судьи. Тот в ответ поинтересовался, «почему тогда государство дало вам задание?»

«Бахти Ташкентский» сообщил, что в те годы в Узбекистане наблюдался рост преступлений с применением ножей среди молодёжи и спортсменов и что эта преступность снизилась на 60% после сотрудничества с ним.

«Кто вёл такую статистику?» — спросил судья. Подсудимый сообщил, что такую информацию предоставили связавшиеся с ним представители госорганизации. Однако он не уточнил, кто они. Судья также не спросил его об этом.

Напомним, пострадавшими и истцами по этому делу выступают 46 человек.

В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет) и Ниёза Ибодова (4 года) и других.