Налоговый комитет Узбекистана разрешил предпринимателям корректировать суммы в электронных чеках и чеках онлайн-ККТ (онлайн-кассы), сообщила пресс-служба ведомства.

Можно исправлять суммы в чеках, выписанных с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года.

Для этого в разделе «Информация об онлайн контрольно-кассовой технике юридических лиц» my3.soliq.uz необходимо выбрать функционал «Информация о чеках». Затем в поисковике надо ввести ID фискального модуля, даты, номера чека, найти чек и откорректировать сумму.

После изменения суммы чека следует прикрепить обращение предпринимателя (только один файл) о том, что он берет на себя ответственность за последствия изменений, возникших в результате корректировки.

Чеки с исправленными суммами будут приниматься или отклоняться рабочей группой территориальных налоговых органов. Их ответ можно найти в персональном кабинете.

Если предприниматель получает отказ в корректировке чека, то можно внести исправления и отправить повторное обращение. Обращения принимаются с 10 по 25 июля, Налоговый комитет рекомендует не откладывать обращение на последний день.

Предприниматели могут исправлять чеки, по которым уже выплачен кешбэк, но необходимо возместить сумму в бюджет. В этом случае они должны пересдать отчётность. Непредставление уточнённой отчётности приведёт к расхождениям (Автокамерал).

Налогоплательщики, помимо суммы, без временных ограничений могут исправлять другие ошибки в чеках (выданных с 1 января 2023 года), в частности:

сумму и ставку (0 /12%) налога на добавленную стоимость (НДС);

идентификационный код продукции и услуг (ИКПУ);

ИНН комитента;

количество продукции;

единицу измерения;

способ оплаты (наличными или банковской картой).

Предприниматель должен прикрепить обращение (только один файл) о готовности взять на себя ответственность за последствия изменений. В случае корректировки чеков также необходимо пересдать налоговые отчетности.

Ранее председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев сообщил об отказе от системы E-aktiv (Э-омбор) из-за сложности её внедрения. Он также рассказал о маркировке лекарств, которая предоставляет данные о реализуемых препаратах в махаллях, и изменениях после возврата НДС на лекарства.