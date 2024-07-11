Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана возбудил антидемпинговое дело против цементного завода Shangfeng — Bridge of Friendship из Андижанской области, сообщила пресс-служба госоргана.

Нескольких цементных заводов, работающих в Ферганской долине, обратились в ведомство с жалобой на эту компанию. По их словам, предприятие, созданное совместно с Китаем, продаёт свою продукцию на внутреннем рынке по ценам ниже себестоимости, из-за чего другие производители оказались на грани банкротства.





Новый глава комитета Халиллилла Тураходжаев изучил ситуацию на месте и встретился с представителями 13 цементных заводов из Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, которые озвучили свои проблемы.

Для расследования признаков демпинга (продажа продукции по искусственно заниженной цене) в комиссионном порядке комитет направил запрос Shangfeng — Bridge of Friendship, однако компания своевременно не предоставила информацию, из-за чего ведомство открыло дело.

О планах создать два цементных завода в Булакбашинском районе Андижанской области стоимостью 500 млн долларов сообщалось в октябре 2023 года. Тогда хоким области Шухрат Абдурахманов заявлял, что предприятия смогут экспортировать продукцию на 20 млн долларов в год и заместить 15 млн долларов импорта.

Shangfeng — Bridge of Friendship запущен в конце апреля, мощность — 2,5 млн тонн цемента в год. Его учредителями являются китайские Zhejiang Shangfeng Building Materials (29%), Conch International Holdings Hong Kong Limited (51%) и местная Jo’ydam Ta`mir Qurilish (20%).

Второй завод West China Cement с аналогичной мощностью открылся в мае.