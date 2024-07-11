В Ташкенте 9 июля 31-летний мужчина в ходе конфликта с сожительницей нанёс несколько ударов ножом её 3-летнему сыну от первого брака и скрылся. Информация об этом появилась в социальных сетях. Её «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Он сообщил, что инцидент произошёл на арендованной квартире в Яшнабадском районе. Ребёнок скончался по пути в больницу.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.