Правительство Узбекистана 3 июля приняло постановление об упрощении системы предоставления государственных услуг и снижении бюрократических барьеров.

Согласно поправкам, инициированным Министерством юстиции, срок выдачи разрешения на переоборудование автотранспортных средств сокращается с 15 до 10 дней, т. е. приводится в соответствие со сроком государственной регистрации автомобилей.

Расширяется также список изменений, которые признаются как переоборудование автомобиля, — с 58 до 241 изменения. Как пояснили «Газете.uz» в Агентстве госуслуг, раньше в некоторых случаях отсутствовала правовая база для переоборудования, например, грузового автомобиля в автомобиль для перевозки бытовых отходов, поэтому эти действия были запрещены. Теперь список значительно расширяется, то есть создаётся правовая база.

Напомним, что за рассмотрение заявления на получение разрешения для переоборудования авто взимается плата в 30% БРВ (102 тысяч сумов).

Вводится запрет на установку в автомобиль одновременно двух газовых баллонов (сжатый и сжиженный газ).

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов сокращается с 8 до 2 рабочих дней.

Кроме того, при электронном оформлении доверенности на право управления автотранспортным средством задолженность владельца будет проверяться автоматически через базу Бюро принудительного исполнения.