За первое полугодие 2024 года в и из аэропортов Узбекистана было выполнено 53,3 тысячи рейсов, из них 16,3 тысячи — по внутренним направлениям и 36,9 тысячи — по международным. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 37%, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

С января по июнь включительно аэропорты Узбекистана обслужили свыше 6,369 миллиона пассажиров, в том числе более 1,263 миллиона пассажиров, совершивших внутренние перелёты, и 5,106 миллиона — международные. Прирост к аналогичному периоду 2023 года составил 36%.

За полугодие было также обслужено почти 40,7 тонн грузов и почты, что на 18% выше прошлогодних показателей.

Сегодня аэропорты Узбекистана обслуживают пассажирские рейсы по 84 маршрутам, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель увеличился благодаря привлечению новых авиаперевозчиков и запуску сразу нескольких новых направлений, отметили в компании.

В их числе авиакомпания LOT Polish, запустившая с 14 марта рейсы по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава, Qatar Airways, связавшая Доху и Ташкент прямым авиасообщением со 2 июня, и турецкая AJet, запустившая с 3 июня рейсы по направлению Анкара — Ташкент — Анкара. В мае испанская World2Fly инициировала туристические чартеры из Мадрида в Ташкент и Ургенч.

На сегодняшний день Uzbekistan Airports работает с 45 авиакомпаниями.