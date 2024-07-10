Правительства Дании и Нидерландов при поддержке США находятся в «процессе передачи» Украине американских истребителей F-16. Об этом говорится в заявлении трёх стран, опубликованном на сайте Белого дома 10 июля.

«Сейчас идёт процесс передачи F-16, и Украина начнёт летать на F-16 этим летом. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности», — сказано в заявлении от имени президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Как пишет Reuters, Нидерланды пообещали поставить Украине 24 истребителя, Дания — 19. Предоставить самолёты Киеву также пообещали Норвегия и Бельгия.

Объявление о передаче Украине F-16 было сделано в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский, также посетивший саммит, заявил, что стране нужно 128 истребителей F-16. «Даже если их будет 50 — это ничто. У них [армия РФ] три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолётов. Пока у нас не будет столько самолётов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно», — сказал он.