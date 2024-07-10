Испания — Франция 2:1

Века противостоянию сборных Испании и Франции ещё не исполнилось, но исторический флёр, тянущийся за ним, делает эту дуэль весьма символичной: в истории Евро очные встречи этих команд в плей-офф всегда оказывались решающими для турнира, и победитель завоёвывал главный трофей. Эти сборные, как минимум, по полтора часа испытывают силу своих визави, физическую и моральную; часто творят голы из каких-то ухищрений, но почти всегда — из давления.

К матчу в Мюнхене оба соперника подошли в несколько обезвоженном состоянии. У испанцев наблюдался дефицит оборонцев: помимо удалённого в матче с немцами Карвахаля отсутствовал ещё и Ле Норман, перебравший горчичников. Однако французы по этому поводу ладони радостно потирать не могли, поскольку линия нападения «трёхцветных» к полуфиналу подошла с тремя забитыми голами, два из которых соперники отправили в собственные ворота, а один Мбаппе забил в чужие с пенальти.

Тренер «трёхцветных» Дешам в лучших традициях самого себя устроил спарринг со СМИ, сначала затеяв пикировку со шведским журналистом по поводу зрелищности матчей его команды, а затем заявив, что Мбаппе не появится в старте полуфинала. Предматчевая интрига разрешилась самым чудесным образом — главная звезда французов в стартовом составе, да ещё и без маски. А на скамейку присел уставший Гризманн.

Матч только начался и случился самый поразительный факт игрового дня: сборная Франции также «сбросила маску» и показала, что умеет забивать. После пяти матчей бесплодных поисков пути к чужим воротам, тот наконец был найден! Сеть коварных французских замыслов сплелась там, где в защите у испанцев на поле вышли игроки замены: Дембеле резко ускорил игру переводом на Мбаппе, тот даже не заметил 38-летнего Наваса, а испанский кипер Симон вместе со всей своей обороной забыл о существовании в составе «трёхцветных» Коло Муани, перевисевшего всех в воздухе — 0:1.

Фото: Selección Española Masculina de Fútbol / X

Только на «фурию роха» это никакого впечатление не произвело, лишь добавило азарта. Будь в соперниках у французов кто-нибудь из прежних команд, этого бы хватило для того, чтобы на перерыв уйти «в плюсе». Но сборная Испании сама на такой игре съела немало собак и команд. Несколько минут на наведение порядка, короткий разбор полётов с тренерской скамейки — и вот уже Ямаль, сравнивая счёт, кажется, прокричал что-то в духе «Сим-Сим, откройся», что позволило ему с невиданной лёгкостью вонзиться в расступающуюся французскую оборону и расстрелять ворота Меньяна дальним обводящим ударом.

Собственно, ушли бы команды на перерыв с ничейным счётом — это было бы логично. Но у де ля Фуэнте в его колоде талантов имеются ещё несколько козырей. В этот раз снова сыграл Ольмо, которому немецкие поля не чужие — полузащитник «Лейпцига» и в Мюнхене знает каждую кочку, — сыграл на отскоке, перебросив мяч через Тчуамени и пробил справа в дальний угол, задев Кунде — 2:1.

После обильного на голы и события первого тайма зачастую зрителям в дальнейшем приходится погружаться в тактическую борьбу тренерских схем и задумок. В первом полуфинале так и произошло. На протяжении второй половины игры сборная Франции тщетно силилась создать опасный момент у ворот испанцев, образцово контролирующих нити игры. Если вышедший на поле Гризманн на пределе физических усилий или Коло Муани на пределе технического мастерства ещё как-то ввинчивались иногда в центр обороны испанцев, то фланги целиком были за «фурией роха».

В этот раз Дидье Дешам не смог подтвердить реноме тренера, угадывающего с заменами: когда лидеры команды Мбаппе и Гризманн утратили свои кондиции, ремонтировать игру сборной по ходу турнира стало очень трудно.

А вот машина сборной Испании едет к финалу Евро уверенно и практически без сбоев — кажется, что у неё есть все, чтобы выиграть чемпионат. Осталось проверить этот тезис 14 июля в матче с победителем пары Англия-Нидерланды.

Статистика матча

Мюнхен, «Альянц-Арена».

Судья: Славко Винчич (Словения)

Голы: Ямаль (21), Ольмо (25) — Коло Муани (8)

Испания: Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс (Субименди, 90), Ямаль (Торрес, 90), Мората (Ойарсабаль, 76).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).

Предупреждения: Навас, Ямаль — Тчуамени, Камавинга.