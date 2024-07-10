В Узбекистане планируется перейти на цифровизированную систему установления инвалидности. Об этом говорится в презентации дополнительных мер в сфере социальной защиты, с которой 10 июля ознакомился президент Шавкат Мирзиёев.

Новую систему сначала планируется внедрить в Ташкенте и Навоийской области, а до 1 сентября 2025 года — поэтапно во всех регионах. Медицинские документы будут направляться в экспертные комиссии семейными врачами в электронном виде. Оценка проводится сотрудниками центров «Инсон» на основе адаптированных критериев Всемирной организации здравоохранения.

Одновременно с установлением инвалидности будет формироваться программа реабилитации и информация о нуждаемости лица в протезе.

Предусматривается отмена порядка, согласно которому экспертные комиссии выдают рекомендации по профессиональной реабилитации, получению образования, занятию спортом, а также установления ими нетрудоспособности. Ориентация на труд, спорт и образование будет осуществляться на основе индивидуального подхода.

Ещё одним предложением на презентации стал проект «Инсон» с участием Всемирного банка на 100 млн долларов. Проект направлен на интеграцию уязвимых слоёв населения в общество, в его рамках будет создано 55 многофункциональных региональных центров обслуживания с запуском оказания 20 видов социальных услуг. В Ташкенте, Фергане и Самарканде будут созданы 4 образцовых центра инклюзивного профессионального образования.

5000 сотрудников системы пройдут повышение квалификации в сфере социальной работы. Будет сформирована нормативно-правовая база по гибкому социальному обслуживанию и помощи, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ещё одним новшеством в сфере должна стать внедрение «социальной карты». Как ожидается, это позволит полностью автоматизировать процессы назначения, предоставления, мониторинга и оценки социальных выплат и субсидий, социальных услуг и помощи. «Социальная карта» будет одновременно и средством оплаты, и подтверждением принадлежности к нуждающейся категории.

Данный порядок будет внедрён сначала в Ташкенте и Янгиюльском районе с 1 декабря (планировалось с 1 октября), а со следующего года — в других регионах. В результате 72 вида социальных услуг, 76 видов помощи и около 200 льгот будут объединены в единую электронную систему. Бумажные документы будут отменены, что позволит сэкономить время и средства. За счёт полной цифровизации сферы будет внедрён «социальный цифровой паспорт», отражающий потребности и возможности каждой семьи.

Мансурбек Оллоёров.

Советник по вопросам социальной защиты и директор Национального агентства социальной защиты Мансурбек Оллоёров сообщил, что президент одобрил этот проект.