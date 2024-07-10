Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов сообщил, что лицензирование частных университетов в Узбекистане приостановлено. Об этом он заявил в подкасте «Лолазор» на YouTube.

С одной стороны, частные вузы «держат баланс» на фоне большого количества студентов, уезжающих учиться за границу, сказал глава Минвуза.

«Если мы скажем, что не будем открывать частные университеты, студенты уедут за границу. 110 тысяч студентов [из Узбекистана] в настоящее время учатся за рубежом, даже после открытия такого большого количества частных вузов. Их число могло быть 500 тысяч», — отметил он.

С другой стороны, частные вузы открывать не стоит, если они не предоставляют качественного образования.

«Если мы откроем вуз потому, что он частный, но не обеспечивает достаточного качества образования, это нехорошо. В итоге окончивший вуз кадр останется без работы. В обществе может стать больше безработных выпускников. Сейчас лицензирование частных университетов остановлено. Мы работаем с действующими вузами с точки зрения качества образования», — сказал министр.

Конгратбай Шарипов сообщил, что количество частных вузов в Узбекистане сегодня составляет 67, в них проводится ряд проверок. Проверки проходят и в государственных образовательных учреждениях.

«Если какому-то вузу не хватает потенциала или у него есть проблемы с точки зрения объёма, ему выдаётся письмо об устранении [проблем]. Устранив их, вуз продолжает свою работу. В отношении тех, кто не реагирует, подаётся судебный иск. Если они смогут оправдать себя в суде, то сохранят свою лицензию. Если они не соответствуют требованиям, принимается решение о закрытии», — отметил министр.

Он добавил, что лично не поддерживает закрытие частных университетов.

«Я сторонник частных университетов. Я не сторонник того, чтобы их закрывали. Давайте подведём инвентаризацию среди вузов. Те, кто работает хорошо, для них нет препятствий. Когда они просят дополнительные направления, мы предоставляем», — отметил глава Минвуза.

В Министерстве высшего образования, науки и инноваций «Газете.uz» сообщили, что последний раз в стране лицензия частному вузу выдавалась в октябре 2023 года.

Блогер и юрист Хушнуд Худайбердиев во время беседы в рамках подкаста отметил, что уже полтора года «по устному приказу» перестали выдавать лицензию на открытие частных вузов, «за исключением четырёх-пяти вузов, которые получили лицензии по знакомству».

Министр сообщил, что в настоящее время разрабатывается проект решения о совершенствовании системы лицензирования частных вузов. Ожидается, что документ будет опубликован в ближайшее время. В министерстве сообщили «Газете.uz», что и сейчас можно подать заявление на получение лицензии на открытие частного университета.

«На одной улице есть восемь однокомнатных квартир. Заявитель принёс документы на эти квартиры, сообщил, что разместит здесь студентов и попросил выдать лицензию. Эти моменты будут изучаться. Например, в некоторых местах берут здание в аренду. На момент проверки [перед выдачей лицензии] есть парты, а потом их забирают, то есть в начале они отвечают требованиям, а через некоторое время не отвечают. Таких проблем много. Этот процесс нужно упорядочить», — сказал Конгратбай Шарипов.

Необходимо работать не над увеличением количества частных вузов, а над качеством образования, подчеркнул он.

«Давайте поработаем с действующими частными вузами, пусть выйдет наше решение… После решения нескольких проблем, стоящих перед нами, [лицензирование] продолжится», — заверил министр.

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В феврале 2024 года министерство объявило, что студенты частных вузов, у которых отозваны лицензии, могут перевестись в другой вуз.