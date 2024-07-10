Узбекистан занимает одно из последних мест (71-е из 75 стран) в пенсионном рейтинге Allianz Pension Ranking 2023. Для сравнения: Казахстан находится на 34-м месте, Россия — на 37-м, Турция — на 59-м. Агентство стратегических реформ при президенте изучило, что мешает сделать пенсионную систему страны адекватной.

Рейтинг Allianz основан на трёх суб-индексах: базовые условия, устойчивость и адекватность пенсионной системы. Они оцениваются по шкале от 1 до 7, где 1 — наилучшая оценка. Общий балл Узбекистана составляет 4,5 (4,4 — по базовым условиям, 3,6 — по устойчивости и 5,3 — по адекватности).

Уровень пенсионных взносов в Узбекистане по сравнению с другими странами относительно высок — 12−25%. Однако валовой коэффициент выплат (средний размер получаемой пенсии в соотношении со средней заработной платой работника-мужчины) находится лишь на среднем уровне — 55%. Это несоответствие приводит к ощущению, что человек не получает достаточно от своих пенсионных взносов и что пенсии слишком низкие.

Охват пенсионной системой в Узбекистане довольно низкий — 38% — из-за высокой неформальной занятости. Доступ к формальными финансовым услугам, которые могут быть использованы в качестве пенсионных механизмов, также низок.

Пенсионная система Узбекистана состоит из обязательной системы с установленными выплатами, основанной на взносах. Она все больше и больше финансируется из государственного бюджета, подсчитали в агентстве.

За последние 10 лет доходы Пенсионного фонда увеличились в 3,4 раза, а расходы — в 5 раз. С 2020 года на финансирование пенсионных выплат на постоянной основе выделяется трансферт из государственного бюджета.

В 2022 году сумма трансферта составила 11 трлн сумов (24,7% от общих расходов), в 2023 году планировалось направить 15 трлн сумов (29%). В 2030 году объем трансферта прогнозируется на уровне 38 трлн сумов.

Справка: Система с установленными выплатами — это пенсионная система, в которой человеку гарантируется получение определённой ежемесячной пенсии. Размер пенсии может варьироваться в зависимости от размера взносов, пенсионного возраста и стажа работы, но существуют фиксированные правила её определения. Однако размер получаемой пенсии, как правило, не является линейной функцией от взносов, поскольку последние обычно объединяются в общий пенсионный фонд.

Система государственного пенсионного обеспечения Узбекистана сопоставима с другими странами. Однако в большинстве стран этот компонент дополняется профессиональными пенсионными программами или индивидуальными сберегательными программами. В Узбекистане профессиональные пенсионные планы отсутствуют. Единственная существующая индивидуальная накопительная программа является обязательной, но незначительной из-за слишком низкой ставки взносов (0,1% от зарплаты) и чрезмерно ограничительных правил.

Хотя по этим суммам рассчитан годовой процентный доход в размере инфляции (10% — в 2021 году, 12,4% — в 2022 году, 8,8% — в 2023 году), граждане не имеют права добровольно направлять свои сбережения в другие финансовые инструменты или банковские вклады.

Самые высокие места в обсуждаемом и других пенсионных рейтингах занимают Дания и Нидерланды. Их пенсионная система основана на сильном профессиональном компоненте. Например, в Нидерландах есть базовая государственная пенсия по фиксированной ставке, финансируемая из госбюджета. Он сочетается с обязательным пенсионным планом, связанным с промышленными соглашениями. Этот пенсионный план зависит от заработков и имеет установленные выплаты, но основан на капитальном финансировании. Пенсионные права полностью переходят при смене работы.

Общая ставка взносов в пенсионную систему составляет 18%. Коэффициент охвата составляет 100%, а валовой коэффициент выплат — 69% для государственного компонента — без учёта профессионального компонента и несмотря на старение населения. Возраст выхода на пенсию в Нидерландах корректируется в зависимости от изменения ожидаемой продолжительности жизни.

Исторические корни этой системы в коллективных договорах затрудняют её прямое воспроизведение в Узбекистане, не имеющем подобных традиций. Однако государственные системы пенсионного обеспечения с установленными выплатами могут сочетаться с профессиональными и индивидуальными накопительными системами, как в Германии и Швейцарии. В этом случае профессиональный компонент состоит из пенсионного плана с установленными взносами, предоставляемого работодателем, или отраслевых соглашений.

Справка: Пенсионная система с установленными взносами — это пенсионная система, в которой человек знает, сколько он отчисляет каждый месяц, но не знает, сколько он получит в качестве пенсии. Последняя зависит от рыночных показателей пенсионного фонда, управляющего индивидуальными счетами. С другой стороны, пенсия в этой системе является линейной функцией от предыдущих накоплений.

Кроме того, можно добровольно делать взносы в пенсионные планы частных банков и страховых компаний. В Германии общая ставка взносов в пенсионную систему составляет 18,6%. Коэффициент охвата — 82%. Балл адекватности пенсионной системы Германии в рейтинге Allianz — 2,8.

Такое сочетание также соответствует рекомендациям международных организаций. Например, Всемирный банк рекомендует следующий подход к многокомпонентной пенсионной системе:

Базовая пенсия из государственного бюджета; Обязательная государственная система пенсионного обеспечения с установленными выплатами; Обязательная схема с установленными взносами в оккупационных или личных пенсионных планах с финансовыми активами; Добровольная система с доступом к ряду финансовых и нефинансовых активами и поддержки.

Кроме первого варианта, все пенсии должны быть самофинансируемыми, то есть выплачиваться за счёт взносов отдельных участников и работодателей.

Рекомендации

Для совершенствования пенсионной системы Узбекистана Агентство стратегических реформ предлагает следующее:

Обеспечить перевод системы обязательных накопительных пенсионных счетов в Народном банке в добровольную, гибкую и открытую форму для других банков.

для других банков. Разрешить и облегчить внедрение профессиональных пенсионных программ крупными работодателями, связав их с финансовыми учреждениями для сотрудничества.

связав их с финансовыми учреждениями для сотрудничества. Поставить взносы самозанятых в государственный пенсионный фонд в зависимость от их заработков вместо фиксированного единовременного взноса. Разрешить им делать низкие и нечастые взносы.

вместо фиксированного единовременного взноса. Разрешить им делать низкие и нечастые взносы. Улучшить управление государственным пенсионным фондом, чтобы снизить административные и операционные расходы на каждую пенсию. Повышение прозрачности, более чёткие критерии пенсионного обеспечения и дальнейшая автоматизация системы позволят снизить эти расходы.

чтобы снизить административные и операционные расходы на каждую пенсию. Повышение прозрачности, более чёткие критерии пенсионного обеспечения и дальнейшая автоматизация системы позволят снизить эти расходы. Повышение уровня формальной занятости, в том числе среди женщин, что позволит увеличить базу взносов в пенсионную систему и охват населения.

В целях совершенствования пенсионной системы Агентство стратегических реформ считает целесообразным разработать проект указа президента об этом. В нём важно учесть такие аспекты, как проведение масштабной реформы пенсионной системы, пересмотр условий назначения пенсий, пенсионного возраста, увеличение стажа работы или взносов для получения пенсий, обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы и расширение охвата населения, отметили в агентстве.