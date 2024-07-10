Музыкальная школа moctab при поддержке креативной организации moc открылась на крыше памятника модернизма, 17-этажного дома «Жемчуг» в Ташкенте. Набор осуществляется по направлениям вокала, гитары, барабанов и продюсирования электронной музыки. Обучать им будут молодые артисты Узбекистана, добившиеся успеха на локальной и зарубежной сценах.

Занятия будут проходить в индивидуальном и групповом форматах c 11:00 до 21:00 по будням и до 18:00 — по выходным. Количество часов студенты смогут определять самостоятельно и обучаться до тех пор, пока не захотят прекратить занятия. В школу принимаются все желающие от 12 лет.

Уроки вокала будут преподавать Георгий Ким и Нигина Усманова. Первый — мультиинструменталист, солист группы Silence. Нигина окончила школу им. Успенского, выступала на фестивалях «Гроза», «Стихия» и Foure, пишет и поёт в рамках дуэта Nikina вместе с ударником Ильёй Канчуриным, который даёт классы барабанов в moctab. Молодой человек также занимается продюсированием. Согруппник Георгия Кима, Фарход Зайниддинов, обучит студентов игре на гитаре.

Нигина Усманова. Фото: Илья Семендеев / «Газета.uz».



Продюсированию электронной музыки научит именитый Йозеф Тумари, выступавший на первой вечеринке Boiler Room в Узбекистане, а также на фестивале «Стихия». По словам исполнительного продюсера экосистемы moc Одыла Мухамедова, этим летом Йозеф Тумари совместно с электронным музыкантом из Казахстана Edigee (Едиге Насиппбек) провёл образовательную программу для детей и подростков в Муйнаке.





В течение недели музыканты учили подростков 12−17 лет, владеющих игрой на национальных инструментах, синтезировать традиционное звучание с электронным. Результат работы вылился в перформанс на одном из судов кладбища кораблей — дети обрели необыкновенный опыт, который вряд ли смогли бы реализовать без поддержки энтузиастов.

Образование и предоставление возможностей молодёжи для творческого развития — главная задача «моконцев», отметил Одыл Мухамедов. Музыкальная программа в Муйнаке прошла в рамках проекта Stihia Gen, который команда фестиваля провела уже два раза. Дебютный интенсив был посвящён графическому дизайну. Под руководством менторов 35 детей самостоятельно создали простой постер, логотип, иллюстрацию и дизайн лендинговой страницы.

Логотип консервного завода Муйнака Шахсанем Уралбаевой. Источник: stihiagen.org



Маленькие достижения были опубликованы на сайте проекта. Одыл Мухамедов объясняет, что moc движет идея пробудить в молодом поколении интерес. Любопытство заставит детей двигаться дальше и заниматься самообразованием.

«Мы за пять лет существования moc, за три года существования mochub провели много разных образовательных проектов, получили хороший опыт. Теперь нам хочется поделиться этим опытом, выискивать таланты, работать с ними, чтобы в стране появлялось больше творческих единиц», — сказал глава moc.

Музыкальная школа moctab стала логическим продолжением деятельности экосистемы. По словам Одыла Мухамедова, это первый шаг к реализации планов по создании в Ташкенте постоянной образовательной программы, методологию которой команда попытается распространить в регионах.





«В целом мы пытаемся создать экосистему креативного продукта. Это касается вообще всех дисциплин искусства. До осени мы будем работать в тестовом режиме, набирать студентов, анализировать, что интересно молодёжи, что она хочет попробовать. Сейчас по музыке у нас есть фестивали, как электронные, так и лайф-выступления. У нас есть студия звукозаписи, которая делает постпродакшн, есть нормальный календарь мероприятий, на которых могут выступать наши ученики. А через два-три месяца мы переименуем музыкальную школу в творческую, и на её базе будем проводить курсы фотографии, режиссуры и других профессий с акцентом на зумеров и младше».

Таким образом, moctab может стать аналогом российского «Кружка» — российского объединения успешных и работающих специалистов, которые на добровольных началах обучали детей из провинции актуальным и творческим профессиям.

Инфраструктуры в регионах для этого достаточно, считает Одыл Мухамедов. В стране много музыкальных школ, культурных и молодёжных центров; IT-центры открываются в малых городах и посёлках с населением 10−15 тысяч человек. Однако в них не хватает наполнения.

Музыкальный класс в moctab. Фото: Илья Семендеев / «Газета.uz».



«Это значит, что нет интересных программ, которые дают не просто обучение. Я не могу сказать, что не хватает учителей. Но по ощущениям, даже те, что есть, дают больше академические знания. Не хватает менеджеров, продюсеров. А мы стараемся пробуждать интерес альтернативой, которая соответствует тенденциям 2024 года. Молодым людям интересно, какая музыка сейчас делается вообще», — сказал Одыл Мухамедов.

По его мнению, многие дети в регионах посещают кружки, занимаются искусством, потому что там больше нечего делать. Однако мало кто из них задумывается, что на этом можно зарабатывать, или хотя бы знает, как это сделать.

Иллюстративное фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



«У нас нет цели сделать из каждого профессионального артиста и художника. Хочется, чтобы дети рыбаков не думали, что они только рыбаками и могут стать. Самое главное — показать возможности. Если ребёнок заинтересовался музыкой, фотографией, он может через время потерять интерес, но увлечение даст ему некую уверенность в себе. Если ты занимаешься творчеством, ты в любом случае развиваешь мягкие навыки и интеллект, потому что творчество заставляет думать, искать, пробуждает любопытство. Мы даём не просто программу, а учим их саморазвиваться, чтобы они через любопытство занимались и развивались. А если среди них найдутся таланты, они в целом могут развиваться в этом», — считает Одыл Мухаммедов.

По его словам, педагоги и партнёры у moc есть. За годы работы команда создала хорошее портфолио проектов с участием государственных органов и международных организаций, заработала репутацию надёжного организатора. В этом году муйнакский Stihia Gen поддержало Агентство по делам молодёжи. Его региональное управление выделило менторам проекта кабинеты музыкальной школы, где были и инструменты, и актовый зал для репетиций с большим количеством участников. В июне партнёром moc выступил Британский совет, совместно с которым «моковцы» запустили программу Wildlife Photographer of the Year, участие в которой приняли дети, любящие фотографию и природу.

«Мы видим, что благодаря нашим и другим творческим проектам в стране появляется больше инициатив, музыкантов, режиссёров. Когда создавался moc и все другие проекты, мы хотели и старались, чтобы каждый проект как-то повлиял на развитие креативной индустрии», — объяснил Одыл Мухамедов.





Несмотря на то, что в Узбекистане индустрия пока находится в самом зачатке, команда хочет близко стоять к её истокам. В стране пока нет массового понимания самой индустрии как явления, отмечает глава moc.

«Во всём мире креативная индустрия в тренде, потому что это работа с интеллектуальной собственностью. Она становится ценнее производства, потому что создаёт новые идеи, патенты, продукты и охватывает все сферы, — подчеркнул Одыл Мухамедов. — moc уже доказывает, что, работая в креативной индустрии, можно зарабатывать, развивать экономику. Мы не уходим в минус. Мы существуем как коммерческая организация, но пытаемся делать некоммерческие или полукоммерческие проекты, потому что в этом есть смысл в долгосрочной перспективе: каждая творческая единица может приносить деньги».

Изменить старое мышление может Международная конференция креативной экономики. Она пройдёт в грядущем октябре, и в её рамках может быть заявлено о принятии закона о креативной экономике, который сейчас, по данным Одыла Мухамедова, разрабатывается. В соседних Казахстане и Кыргызстане аналогичные документы уже приняты. Они, в том числе подразумевают некоторые налоговые льготы участникам, что даст новичкам мотивацию войти в индустрию.

Инвесторы пока не понимают, что в креативной индустрии есть возможности: бизнес долго окупается, хотя в стране не хватает качественных площадок для выступления и демонстрации различных креативных продуктов. Однако и законопроект, и пробуждение культурной жизни раскроют потенциал узбекистанцев, убеждён Одыл Мухамедов.



