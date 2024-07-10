Суд по уголовным делам Шахрисабзского района Кашкадарьинской области 8 апреля вынес приговор женщине и двум мужчинам, призванным виновными в сексуальной эксплуатации 14-летней девочки. Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой.

«Газета.uz» писала, что в ноябре девочка обратилась к детскому омбудсману и сообщила, что с мая по ноябрь её насильно удерживала в своём доме жительница кишлака Хожабог Шахрисабзского района Н. А., принуждая вступать в половую связь с разными людьми путём насилия и угроз. В декабре Сурайё Рахмонова навещала девочку. По запросу детского омбудсмана дело тогда на контроль взяла Генеральная прокуратура Узбекистана.

Согласно приговору, Н. А. осуждена по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет, организованной группой или в её интересах) и части 3 статьи 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса и приговорена к 7,5 годам лишения свободы.

Два мужчины А. Ф. и Ш. У. признаны виновными по тем же двум статьям, а также пункту «а» части 3 статьи 118 (изнасилование лица, не достигшего 18 лет) и приговорены к 9 годам лишения свободы.

В офисе детского омбудсмана напомнили, что согласно новому порядку к осуждённым по данным статьям не применяются какие-либо меры смягчения наказания, они отбывают наказание полностью.

Во время рассмотрения уголовного дела и сейчас пострадавшая девочка получает необходимую социальную, правовую и психологическую помощь детского омбудсмана и других организаций, говорится в сообщении.