Компания «Региональный электрические сети» прокомментировала повышенные коэффициенты по электроэнергии для юридических лиц.

Журналист Шухрат Шокиржонов сообщил, что предприниматели начали платить по 2-кратному тарифу при превышении лимита на электроэнергию.

«[Юрлицам] недавно повышали стоимость 1 кВт·ч до 900 сумов. Лимит определял сам абонент и вносил предоплату. Скажем, 5000 кВт·ч в месяц. При превышении лимита они платили по 960 сумов. Теперь по сверхлимиту повысили до 1800 сумов за кВт·ч», — написал он.

По его словам, по этой причине многие бизнесмены оплачивали счета без установления лимита.

«С 1 июня с тех, кто не установил себе лимит, взимается плата в размере 1800 сумов за 100 кВт·ч, а когда заканчиваются деньги, их отключают», — отметил он.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания у президента 30 мая рассказывал о планах ввести повышающие коэффициенты потребления электроэнергии и газа для юридических лиц.

«Дополнительно будут определены нормы, то есть, если потребление газа или электроэнергии превысит 10% от выделенного лимита, к излишнему объёму будет применяться тариф до 2-кратного размера. Для чего это делается? Это — экономия энергоресурсов, которые сегодня становятся всё дороже, поскольку есть импорт. Необходимо достичь максимальной энергоэффективности нашей экономики», — отмечал он.

В Минэнерго «Газете.uz» тогда уточнили, что такой порядок будет введён для юридических лиц (частный бизнес, госпредприятия и госорганизации). Например, если условно у предприятия или госорганизации лимит составляет 100 кВт·ч, а расход достиг 120 кВт·ч, двухкратный тариф будет применяться к 10 кВт·ч.

Новые правила

В компании «Региональные электрические сети» сообщили, что эта норма отражена в новых Правилах использования электроэнергии и газа, утверждённых постановлением Кабинета министров ещё 31 мая. Документ вступил в силу 10 июня, то есть в базе законодательства Lex.uz он появился спустя 10 дней после выхода. Министерство энергетики сообщило о документе 15 июня.

На основании пункта 5 правил потребители могут вносить предложения предприятиям РЭС об изменении количества потребляемой электроэнергии в установленном порядке, при этом предложение об изменении объёма необходимо внести за 10 дней до начала отчётного месяца.

«Основной целью внедрения данных правил является организация экономного и рационального использования электроэнергии со стороны потребителей», — отметили в компании.

«Газете.uz» в РЭС уточнили, что, если предприниматель не устанавливает лимит, то двойной тариф применяется при превышении 100 кВт·ч. Там также отметили, что это указывается в техническом задании проекта.

«Это дорогая ошибка»

Экономист Бехзод Хошимов в начале июня называл эту меру Минэнерго «очень дорогой ошибкой». Он отметил, что похожие лимиты введены и для физических лиц (социальная норма), но электроэнергия для них предоставляется по очень субсидированной цене, в несколько раз дешевле себестоимости производства.

«Причина этого — оказать небольшую помощь со стороны государства слоям населения с финансовыми трудностями. Если они потребляют больше, чем лимит, называемый „социальной нормой“, цена увеличивается, хотя повышенная цена не полностью покрывает затраты, но в некотором смысле предоставляется меньше субсидий тем, у кого больше доходов. Здесь идея в том, что те, кто потребляет больше энергии, обычно богаче, и было ошибкой обеспечивать их электроэнергией по „социальным ценам“ в несколько раз дешевле за счёт других налогоплательщиков», — отмечал он.

По его словам, применение такой же схемы для юридических лиц «совершенно неправильно».

«Потому что, во-первых, цена, которую платят юридические лица, превышает затраты. То есть, логично, энергетические компании получают выгоду от каждого киловатта энергии, использованного юридическими лицами. С физическими лицами наоборот, им государство, то есть налогоплательщики, компенсирует разницу за каждый киловатт-час использованного дома света. А для предприятий всё наоборот — чем больше они используют, тем больше прибыль», — написал он.

Но худшая часть этого решения — экономический ущерб, считает экономист. По его словам, одной из самых больших проблем в Узбекистане является «небольшой размер средней фирмы». То есть расширение компании ограничено рядом причин, а теперь с новыми ограничениями это сделать стало ещё сложнее и дороже, пояснил он.

Отметим, что недавно Минэнерго сообщило, что себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии составляет 895 сумов (1002 сума с НДС). В частности, расходы производства 1 кВт·ч составляют 741,93 сума, транспортировки — 57,8 сума, распределения и реализации — 202,4 сума.