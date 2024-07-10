Главное

В Узбекистане с 1 декабря начнут внедрять социальную карту для граждан, получающих социальную помощь. Пилотные проекты запустят сначала в Ташкенте и Янгиюльском районе. 72 вида социальных услуг, 76 видов помощи и около 200 льгот будут объединены в единую электронную систему.

Минимум 10% средств фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» намечено направлять на оснащение перекрёстков с учётом потребностей лиц с инвалидностью. Здания будут проходить экспертизу на предмет безбарьерной среды. Закупаемые автобусы должны быть адаптированы для лиц с инвалидностью.

Охват пенсионной системой в Узбекистане составляет всего 38% — из-за высокой неформальной занятости. При высоком уровне взносов (12−25%) в сравнении с другими странами выплаты находятся на среднем уровне. Как сделать пенсионную систему страны адекватной, изучило Агентство стратегических реформ.

Министр высшего образования Конгратбай Шарипов заявил, что лицензирование частных вузов в Узбекистане приостановлено (в последний раз лицензию выдавали в октябре) из-за несоответствия требованиям и качества образования. Минвуз разрабатывает проект решения по совершенствованию лицензирования.

Экономика

Бизнес и другие юрлица в Узбекистане раньше при тарифе 900 сумов за кВт·ч электроэнергии платили 960 сумов при превышении установленного лимита на 10%. Теперь этот коэффициент стал двукратным при сверхлимите (1800 сумов). В РЭС прокомментировали новые правила.

Узбекистан договорился с BYD о производстве автомобилей в сегментах В, С и бюджетном, говорилось на презентации у президента. Первые образцы переданы китайскими партнёрами для проведения испытаний.

Общество

Группа из четверых мужчин, купив у сотрудника банка коды для доступа к программному обеспечению и счетам, пыталась украсть со счетов 370 млрд сумов (свыше 29,3 млн долларов). Их задержали при попытке конвертации 189 млрд сумов для перевода на зарубежные счета.

В Шахрисабзе женщина, семь месяцев державшая 14-летнюю девочку в сексуальном рабстве, получила 7,5 лет лишения свободы. Ещё два мужчины получили по 9 лет тюрьмы. Их апелляционные жалобы были отклонены. Девочка получает необходимую помощь.

Культура

Креативная организация moc запустила музыкальную школу на крыше легендарного дома «Жемчуг» в Ташкенте. Известные молодые артисты обучат студентов вокалу и продюсированию, игре на барабанах и гитаре и помогут в продвижении. Как проект развивает креативную индустрию Узбекистана — в нашем материале.

Мир

В столице Дании Копенгагене решили поощрять туристов бесплатными обедами или пропусками на мероприятия за езду на велосипеде или сбор мусора. Так власти хотят компенсировать вред, который туристы наносят экологии.

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