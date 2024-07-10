Власти Копенгагена решили поощрять туристов бесплатным питанием и доступом к культурным мероприятиям за экологически ответственное поведение — пользование общественным транспортом или сбор мусора, пишет CNN.

Новая инициатива под названием CopenPay будет действовать с 15 июля по 11 августа. Она предполагает «обмен „зелёных“ действий в валюту для получения культурного опыта», говорится в заявлении Wonderful Copenhagen, туристической организации столицы Дании. Таким образом власти хотят компенсировать «экологическое бремя» туризма.

«CopenPay вознаграждает такое поведение, как езда на велосипеде, участие в уборке или волонтерство на городских фермах, взамен давая доступ к разнообразным полезным впечатлениям и повседневным чудесам Копенгагена. Сюда входят бесплатные экскурсии по музеям, бесплатная аренда каяков и даже бесплатный вегетарианский обед, приготовленный из местных продуктов», — рассказали в Wonderful Copenhagen.

Например, посетители, которые придут в Национальную галерею Дании с пластиковыми отходами, смогут принять участие в мастер-классе по превращению их в произведение искусства. Туристы также смогут бесплатно прокатиться по искусственному горнолыжному склону знаменитого Copenhill, если приедут туда на велосипеде или общественном транспорте.

Программа основана на доверии, поэтому от туристов вряд ли будут требовать доказательств их «зелёной» деятельности, уточняет BBC News.

«В некоторых аттракционах вам, возможно, придётся показать фотографию, где вы едете на велосипеде, или билет на общественный транспорт», — объяснила руководитель отдела коммуникаций туристического совета Копенгагена Рикке Хольм Петерсен.

Правительство не будет возмещать участие в программе её участникам — музеям, барам на крышах и благотворительным организациям, сдающим в аренду каяки. На сегодня к пилотному проекту присоединились 24 организации.

Если проект окажется успешным, он станет круглогодичным.