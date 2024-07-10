Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля ознакомился с отчётом о проводимой работе и реализации инвестиционных проектов в сфере геологии, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние шесть месяцев добыто почти 3 миллиона тонн угля. В угольном месторождении «Шаргунькумир» полностью введены в строй подземные механизированные комплексы, суточная добыча угля достигла 3500 тонн (модернизация проводится в совместно с Китаем), говорится в сообщении.

Во втором полугодии планируется добыть ещё более 5 миллионов тонн угля. Из них 1,8 миллиона тонн будут поставлены на тепловые электростанции, более 1 миллиона тонн — населению, 540 тысяч тонн — социальным учреждениям. Ещё 1,8 миллиона тонн местного угля выставят на биржевые торги.





В целом ожидается, что в этом году добыча угля увеличится на 1,4 миллиона тонн по сравнению с прошлым годом, а объем импорта (который в 2023 год вырос в 1,7 раза — до 204,4 млн долларов) значительно сократится.

На освоение месторождения Нишбаш в Ахангаранском районе Ташкентской области китайская Henan планирует направить прямые инвестиции в размере 400 млн долларов. В результате этого проекта планируется добывать подземным способом до 8 миллионов тонн и обогащать 5 миллионов тонн угля в год. Henan — крупная государственная компания, специализирующаяся на добыче угля и химической промышленности.

В Узбекистане имеются большие запасы каолина (белая глина, используемая как сырьё в производстве фарфора, фаянса, тонкой электротехнической керамики, бумаги), отмечается в сообщении. Сегодня предприниматели, привлечённые к освоению месторождений, добывают 396 тысяч тонн этого сырья.

В рамках программы геологии на 2024−2025 годы инициаторам предложат семь месторождений, а объём добычи каолина, как ожидается, будет доведён до 2,7 миллиона тонн.

Министр горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов.

Совместно с турецкой компанией Bab Energy ve Petrol Urunleri A.S. также планируется производить обогащённый каолин на базе месторождения Апартак-3 в Ташкентской области. В результате будет создано 40 новых рабочих мест и заготавливаться 70 тысяч тонн обогащённого каолина в год, говорится в сообщении.

Президенту также представили информацию о ходе реализации совместных проектов с Китаем на сумму 800 млн долларов.