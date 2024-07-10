Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля ознакомился с предложениями по усилению финансового контроля за расходованием бюджетных средств, сообщила пресс-служба главы государства.

Функцию финансового контроля выполняет Счётная палата. В нынешней системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов, что составляет 86% от общих расходов.

Предлагается, чтобы Счётная палата также проводила внешний аудит исполнения консолидированного бюджета, что «позволит охватить расходы внебюджетных фондов и за счёт внешнего долга», говорится в сообщении.

В работу Счётной палаты планируется внедрить практику стратегического аудита для оценки рисков при выполнении целей и задач в госпрограммах, а также аудита информационных технологий по эффективности программного обеспечения в госорганизациях.





В Узбекистане насчитывается около 30 тысяч бюджетных организаций и госпредприятий, изучение деятельности которых на местах требует много времени и средств. Поэтому в Счётной палате запущен «Центр дистанционного контроля». Президент отметил необходимость совершенствования 36 критериев и индикаторов риск-анализа на основе зарубежного опыта.

В последние годы на развитие регионов направляются большие средства, но местные кенгаши при обсуждении бюджета в основном ограничиваются областным или районным бюджетом, отмечается в сообщении. Это означает, что 65−70% средств, выделяемых каждому региону из всех источников, остаются вне их контроля.

Теперь планируется, что Счётная палата будет обсуждать бюджетный процесс не только в палатах Олий Мажлиса, но и в местных кенгашах.

Напомним, что лимит по дефициту консолидированного бюджета на 2024 год утверждён на уровне 4% к ВВП, или около 52,6 трлн сумов (доходы ожидаются на уровне 375,03 трлн сумов, расходы — 427,64 трлн сумов). Доходы госбюджета прогнозируются на уровне 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов, дефицит — 10,3 трлн сумов.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.