Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля ознакомился с отчётом о деятельности и дальнейших задачах завода BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области.

Завод введён в строй 27 июня при участии главы государства. Он стал первым за пределами Китая заводом по производству легковых автомобилей BYD.





Председатель правления АО «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов доложил о первых результатах инвестиционного проекта и планах по его расширению.

Отмечалось, что в рамках запуска полного производственного цикла проведён анализ предприятий Узбекистана по производству пластиковых деталей, стёкол, бамперов, дисков и многих других компонентов на соответствие системе качества BYD.

Для удовлетворения потребностей населения в легковых автомобилях и расширения их ассортимента достигнуты договорённости с китайскими партнёрами по производству автомобилей в сегменте В, С и бюджетном сегменте. Первые их образцы переданы китайскими партнёрами в лаборатории для проведения испытаний современной системы стандартизации.





Также обсуждался вопрос внедрения современных технологий и стандартов не только в производстве, но и в торговле, сервисе и гарантийном обслуживании. Как отмечается, это предотвратит выпуск некачественной продукции и обеспечит высокое качество сервисного и гарантийного обслуживания производимых автомобилей.

Сотрудничество с BYD также включает в себя подготовку и повышение квалификации местных кадров. Для привлечения квалифицированных специалистов в компанию BYD Uzbekistan Factory в Джизаке совместно с Джизакским политехническим институтом и Туринским политехническим университетом в Ташкенте планируется создать инженерно-учебный центр по обучению высококвалифицированных специалистов.

Президент также рассмотрел меры по доведению объёмов производства до установленных показателей (500 тысяч электромобилей в 2030 год) и ускорению процесса локализации.

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла ещё в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка.

29 декабря 2022 года «Узавтосаноат» (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.

В марте BYD представил компактный внедорожник Yuan UP по цене около 14 тысяч долларов.