Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля ознакомился с презентацией дополнительных мер в сфере социальной защиты.
На презентации говорилось о планах расширения условий для безопасного и безбарьерного передвижения лиц с инвалидностью. Строящиеся и ремонтируемые здания будут проходить обязательную экспертизу на предмет безбарьерной среды.
Не менее 10% средств фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» планируется ежегодно направлять на строительство и оснащение перекрёстков с учётом потребностей лиц с инвалидностью. Будет создана электронная интерактивная карта объектов, в которых создана безбарьерная среда.
В тендерах на закупку общественного транспорта смогут участвовать только автобусы, адаптированные для лиц с инвалидностью. Лица с инвалидностью I группы смогут использовать городской общественный транспорт бесплатно.
Кроме того, лиц с инвалидностью намечено привлекать к культурным и развлекательно-зрелищным мероприятиям.
Напомним, что в стране с марта 2018 года указом президента уже был введён запрет на приобретение городского пассажирского транспорта, не приспособленного для людей с инвалидностью. Несмотря на это, такой транспорт продолжают закупать и использовать на маршрутах в городах Узбекистана.
Республиканский фонд «Безопасная дорога и безопасный пешеход» при СБДД МВД был создан в апреля 2022 года. Он финансируется за счёт штрафов, сборов и платежей, взыскиваемые в сфере организации дорожного движения, средств, ежегодно предусматриваемых в бюджетных параметрах на отдельные мероприятия для эксплуатационно-монтажных подразделений на основе программ и других источников.
Средства фонда используются в целевом порядке исключительно для:
- установления возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог с не менее четырьмя полосами и очаги дорожно-транспортных происшествий специальных средств фото- и видеофиксации правонарушений, связанных с превышением установленной скорости, игнорированием пешеходов и пересечением гражданами дорог в неположенном месте.
- укрепления материально-технической базы эксплуатационно-монтажных подразделений, строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий эксплуатационно-монтажных подразделений, укрепления их материально-технической базы, в том числе обеспечения современными специальными техническими средствами, введения на определённый срок дополнительных штатов, исходя из объёма работ, а также привлечения на договорной основе специалистов, внедрения системы ежемесячного и разового материального стимулирования их сотрудников, рабочих и служащих и других целей.