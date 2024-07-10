Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля ознакомился с презентацией дополнительных мер в сфере социальной защиты.

На презентации говорилось о планах расширения условий для безопасного и безбарьерного передвижения лиц с инвалидностью. Строящиеся и ремонтируемые здания будут проходить обязательную экспертизу на предмет безбарьерной среды.

Не менее 10% средств фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» планируется ежегодно направлять на строительство и оснащение перекрёстков с учётом потребностей лиц с инвалидностью. Будет создана электронная интерактивная карта объектов, в которых создана безбарьерная среда.

В тендерах на закупку общественного транспорта смогут участвовать только автобусы, адаптированные для лиц с инвалидностью. Лица с инвалидностью I группы смогут использовать городской общественный транспорт бесплатно.

Кроме того, лиц с инвалидностью намечено привлекать к культурным и развлекательно-зрелищным мероприятиям.

Напомним, что в стране с марта 2018 года указом президента уже был введён запрет на приобретение городского пассажирского транспорта, не приспособленного для людей с инвалидностью. Несмотря на это, такой транспорт продолжают закупать и использовать на маршрутах в городах Узбекистана.

Республиканский фонд «Безопасная дорога и безопасный пешеход» при СБДД МВД был создан в апреля 2022 года. Он финансируется за счёт штрафов, сборов и платежей, взыскиваемые в сфере организации дорожного движения, средств, ежегодно предусматриваемых в бюджетных параметрах на отдельные мероприятия для эксплуатационно-монтажных подразделений на основе программ и других источников.

Средства фонда используются в целевом порядке исключительно для: