В Ташкенте раскрыта деятельность предполагаемой преступной группы, пытавшейся украсть со счетов одного из банков 370 млрд сумов (свыше 29,3 млн долларов по текущему курсу ЦБ). Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана. Операция была проведена сотрудниками столичного управления СГБ и ГУВД города.

Сообщается, что 33-летний бывший сотрудник банка за 6500 долларов США получил у 22-летнего знакомого специалиста этого же банка коды для доступа к программному обеспечению банка и счетам.

Затем он вступил в сговор с 51-летним жителем Наманганской области (ранее трижды судимым за мошенничество) и 35-летним жителем Ташкентской области и составили план украсть с банковских счетов и пластиковых карт, привязанных к приложению банка, 370 млрд сумов. Деньги они планировали перевести через офшорные территории за рубеж на счета знакомых.





Представители группы были задержаны при попытке конвертации 189 млрд сумов в иностранную валюту для перевода на зарубежные счета.

В ходе доследственной проверки было установлено, что после реализации плана группа планировала распространить информацию о том, что на ПО банка была совершена хакерская атака из-за рубежа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража в особо крупном размере) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса, они взяты под стражу.