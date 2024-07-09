Через приложение Yandex Go в Ташкенте теперь можно арендовать электросамокаты. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость поездки начинается от 890 сумов за минуту, можно тажке приобрести пакеты на 30 минут за 20990 сумов, на 50 минут — за 32990 сумов и 100 минут — 61990 сумов.

После бронирования самоката пользователи получают 10 минут бесплатного времени, чтобы дойти до него.

Перед поездкой пользователи получат простую инструкцию по безопасному использованию самокатов.

В зонах скопления людей самокаты автоматически плавно снизят скорость. Такие зоны определяются совместно с городом и отмечены на карте в приложении. В запрещённых для катания районах самокаты плавно снижают скорость до полной остановки.

С одного аккаунта можно забронировать до трёх самокатов одновременно, что удобно при заказе для друзей или родственников. Арендовать несколько самокатов возможно двумя способами: через кнопку «Ещё один» в приложении или отсканировав QR-код на корпусе самоката. Количество самокатов для поездок в Ташкенте будет постепенно увеличиваться.

Арендовать и кататься на электросамокатах можно с 18 лет. Жизнь и здоровье пользователей во время поездки на самокате Yandex Go застрахованы. На электросамокате должно быть не больше одного человека.

Оплата за поездку осуществляется автоматически с привязанной в приложении карты (приложение нужно обновить до последней версии).

«Электросамокаты очень удобны для коротких поездок, они помогают избежать пробок и сэкономить время. Для безопасного вождения важно соблюдать меры предосторожности. Поэтому мы акцентируем внимание на правильном поведении на дорогах и тротуарах, а также на уважении к другим участникам движения», — сказал руководитель сервиса Самокаты Yandex Go в СНГ Темирлан Тогузбаев.

Первые сервисы аренды электросамокатов появились в Узбекистане в 2022 году. Сегодня в городах страны порядка 12 тысяч самокатов. «Газета.uz» в недавнем материале писала, как устроены сервисы аренды и какие изменения инфраструктуры и законодательства требуются для безопасного движения.