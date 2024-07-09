Узбекистан и Афганистан обсудили снижение сборов и пошлин для автомобильных грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Вопрос поднимался на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с афганской делегацией во главе с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи 4 июля в Ташкенте.

Илхом Махкамов (в центре).

TOLOnews сообщил, что по итогам переговоров в Ташкенте Управление железных дорог Афганистана продлило на полгода контракт с «Узбекистон темир йуллари» на реконструкцию железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф».

По словам представителя Министерства общественных работ Афганистана Мухаммеда Ашрафа Хакшинаса, это позволит «завершить оставшиеся работы на железной дороге».





Стороны также обсудили технические исследования для проекта Трансафганской железной дороги. Кроме того, затрагивалась тема стипендий для обучения афганских железнодорожников в Узбекистане.

За день до визита делегации Афганистана в Ташкенте прошёл узбекско-афганский бизнес-форум, где первый замминистра транспорта Маманбий Омаров сообщил, что рост грузоперевозок по транспортному коридору между странами увеличился в 1,5 раза за последние 2 года. Узбекистан предоставил ряд льгот по автомобильным и железнодорожным перевозкам.

По его словам, правительство Афганистана в ближайшее время введёт платежи для грузов из Узбекистана на равноправной основе. Развитие двусторонних и транзитных перевозок должно быть взаимовыгодным, подчеркнул он.

«Мы также готовы совместно разработать и подписать транзитное соглашение между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, а также присоединиться к Чобахарскому соглашению», — добавил Омаров.

Реконструкция железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф стартовала в феврале этого года. Параллельно работам на самой ветке идут восстановительные работы в парке «Б» станции Хайратон.

Главы железнодорожных компаний Узбекистана и Афганистана договорились о ремонте участка железной дороги «Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф» в ноябре прошлого года. По данным афганской стороны, глава «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев пообещал провести ремонт «качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%».