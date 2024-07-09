Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июля составили 36,34 млрд долларов (+4,3%), снизившись за май (когда был зафиксирован рекордный объём резервов) на 293,7 млн долларов, следует из информации Центрального банка.

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте снизились на 796,9 млн долларов — с 9,27 млрд до 8,47 млрд долларов (в мае был рост на 1,24 млрд долларов). С начала года (январь-июнь) валютные резервы сократились почти на 900 млн долларов, в том числе за счёт погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году.

Физический объём золота в резервах увеличился лишь на 300 тысяч тройских унций (9,33 тонны) — до 11,74 млн тройских унций (365,15 тонны).

Стоимость золотого запаса выросла на 506,58 млн долларов — до 27,32 млрд долларов. В июне котировки золота снизились с 2350 до 2325 долларов за унцию (-1%)

В мае впервые в резервах появились ценные бумаги на 35 млн долларов. Ранее регулятор сообщил, что приступил к диверсификации золотовалютных резервов и начал приобретать гособлигации зарубежных стран. В июне сумма бумаг выросла до 35,1 млн долларов.

Стоит отметить, что Центральный банк в своих резервах также указывает активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который фактически превратился в часть госбюджета. Его объёмы не раскрываются. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что исключает активы ФРРУ из резервов ЦБ, поскольку «активы фонда предназначены в первую очередь для фискальных, а не монетарных или платёжных нужд».

По оценкам, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота ЦБ составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.