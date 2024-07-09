Почти все пассажирские поезда, прибывающие и отправляющиеся с Центрального (Северного) вокзала Ташкента, с 15 июля по 15 августа будут курсировать через Южный вокзал. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узжелдорпасс».

Это связано среконструкционными работами на путях между станциями «Тукимачи» и «Ташкент-Пассажирский» (Центральный вокзал).

В течение месяца рейсы высокоскоростных поездов Afrosiyob, поездов «Шарк», «Насаф», «Ташкент — Андижан», «Ташкент — Волгоград», «Душанбе — Ташкент» будут выполняться с Южного вокзала.

Исключение составят рейсы «Алматы — Ташкент — Алматы», «Ташкент — Новосибирск — Ташкент», «Ташкент — Самара — Ташкент» и «Ташкент — Ходжикент — Ташкент», которые будет принимать Центральный вокзал.

Кассы на обоих вокзалах будут работать круглосуточно, как и три контрольно-пропускных пункта на Южном вокзале.

Для пассажиров, по незнанию прибывших на Центральный вокзал, будут курсировать бесплатные автобусы до Южного.

В сообщении говорится, что после завершения работ при движении поездов Afrosiyob, «Шарк», «Насаф», «Ташкент — Андижан», «Ташкент — Волгоград» и «Душанбе — Ташкент» и обратно движение грузовых поездов, которые ранее останавливались для пропуска пассажирских поездов, будет непрерывным.