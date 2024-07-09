Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе объявил окончательный состав команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.
Сборные будут представлены игроками до 23 лет (родились после 1 января 2001 года). В заявку сборной могут быть включены три игрока старше этого возраста (Элдор Шомуродов, Остон Урунов ва Хусниддин Аликулов).
В состав вошли 22 футболиста (18 основных, 4 запасных):
- Абдувохид Неъматов («Насаф»);
- Владимир Назаров («Пахтакор»);
- Хамидулло Абдунабиев («Олимпик»);
- Абдукодир Хусанов («Ланс»);
- Асадбек Рахимжонов («Олимпик»);
- Саидазамат Мирсаидов («Олимпик»);
- Хусниддин Аликулов («Ризеспор»);
- Мухаммадкодир Хамралиев («Пахтакор»);
- Зафармурод Абдирахматов («Насаф»);
- Иброхимхалил Юлдашев («Кайра»);
- Абдурауф Буриев («Пахтакор»);
- Бехруз Аскаров («Пахтакор»);
- Жасур Жалолиддинов («Нефтчи»);
- Иброхим Ибрагимов («Пахтакор»);
- Умарали Рахмоналиев («Рубин»);
- Диёр Холматов («Пахтакор»);
- Руслан Жиянов («Навбахор»);
- Алишер Одилов («Олимпик»);
- Остон Урунов («Персеполис»);
- Аббосбек Файзуллаев («ЦСКА Москва»);
- Элдор Шомуродов («Рома»);
- Хусаин Норчаев («Нефтчи»).
В состав из-за травмы не попал центральный защитник Алибек Давронов.
Олимпийская сборная проводила тренировочный сбор в Ташкентской области. 11 июля команда отправится во Францию, где проведёт тренировочные игры против Гвинеи 15 июля и Новой Зеландии 18 июля.
Узбекистан попал в группу «С» с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой. Команда проведёт свой первый матч на Олимпиаде против Испании 24 июля, затем сыграет с Египтом 27 июля, а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля.
Бразилия была двукратным действующим чемпионом среди мужчин, но не прошла квалификацию.