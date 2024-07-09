Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе объявил окончательный состав команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

Сборные будут представлены игроками до 23 лет (родились после 1 января 2001 года). В заявку сборной могут быть включены три игрока старше этого возраста (Элдор Шомуродов, Остон Урунов ва Хусниддин Аликулов).

В состав вошли 22 футболиста (18 основных, 4 запасных):

Абдувохид Неъматов («Насаф»); Владимир Назаров («Пахтакор»); Хамидулло Абдунабиев («Олимпик»); Абдукодир Хусанов («Ланс»); Асадбек Рахимжонов («Олимпик»); Саидазамат Мирсаидов («Олимпик»); Хусниддин Аликулов («Ризеспор»); Мухаммадкодир Хамралиев («Пахтакор»); Зафармурод Абдирахматов («Насаф»); Иброхимхалил Юлдашев («Кайра»); Абдурауф Буриев («Пахтакор»); Бехруз Аскаров («Пахтакор»); Жасур Жалолиддинов («Нефтчи»); Иброхим Ибрагимов («Пахтакор»); Умарали Рахмоналиев («Рубин»); Диёр Холматов («Пахтакор»); Руслан Жиянов («Навбахор»); Алишер Одилов («Олимпик»); Остон Урунов («Персеполис»); Аббосбек Файзуллаев («ЦСКА Москва»); Элдор Шомуродов («Рома»); Хусаин Норчаев («Нефтчи»).

В состав из-за травмы не попал центральный защитник Алибек Давронов.

Олимпийская сборная проводила тренировочный сбор в Ташкентской области. 11 июля команда отправится во Францию, где проведёт тренировочные игры против Гвинеи 15 июля и Новой Зеландии 18 июля.





Узбекистан попал в группу «С» с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой. Команда проведёт свой первый матч на Олимпиаде против Испании 24 июля, затем сыграет с Египтом 27 июля, а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля.

Бразилия была двукратным действующим чемпионом среди мужчин, но не прошла квалификацию.