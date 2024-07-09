Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе объявил окончательный состав команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

Сборные будут представлены игроками до 23 лет (родились после 1 января 2001 года). В заявку сборной могут быть включены три игрока старше этого возраста (Элдор Шомуродов, Остон Урунов ва Хусниддин Аликулов).

В состав вошли 22 футболиста (18 основных, 4 запасных):

  1. Абдувохид Неъматов («Насаф»);
  2. Владимир Назаров («Пахтакор»);
  3. Хамидулло Абдунабиев («Олимпик»);
  4. Абдукодир Хусанов («Ланс»);
  5. Асадбек Рахимжонов («Олимпик»);
  6. Саидазамат Мирсаидов («Олимпик»);
  7. Хусниддин Аликулов («Ризеспор»);
  8. Мухаммадкодир Хамралиев («Пахтакор»);
  9. Зафармурод Абдирахматов («Насаф»);
  10. Иброхимхалил Юлдашев («Кайра»);
  11. Абдурауф Буриев («Пахтакор»);
  12. Бехруз Аскаров («Пахтакор»);
  13. Жасур Жалолиддинов («Нефтчи»);
  14. Иброхим Ибрагимов («Пахтакор»);
  15. Умарали Рахмоналиев («Рубин»);
  16. Диёр Холматов («Пахтакор»);
  17. Руслан Жиянов («Навбахор»);
  18. Алишер Одилов («Олимпик»);
  19. Остон Урунов («Персеполис»);
  20. Аббосбек Файзуллаев («ЦСКА Москва»);
  21. Элдор Шомуродов («Рома»);
  22. Хусаин Норчаев («Нефтчи»).

В состав из-за травмы не попал центральный защитник Алибек Давронов.

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Олимпийская сборная проводила тренировочный сбор в Ташкентской области. 11 июля команда отправится во Францию, где проведёт тренировочные игры против Гвинеи 15 июля и Новой Зеландии 18 июля.

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Узбекистан попал в группу «С» с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой. Команда проведёт свой первый матч на Олимпиаде против Испании 24 июля, затем сыграет с Египтом 27 июля, а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля.

Бразилия была двукратным действующим чемпионом среди мужчин, но не прошла квалификацию.