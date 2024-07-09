Сотрудники пожарно-спасательного отряда «Чимган» и отдела по чрезвычайным ситуациям Бостанлыкского района помогли мужчине, получившему травму ноги возле горного водопада Кулосья на территории посёлка Бурчмулла в Бостанлыкском районе Ташкентской области.





Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал о том, что один человек в группе из трёх нуждается в медицинской помощи, поступил днём 8 июля.

Прибыв на место, находящееся на высоте 1800 м над уровнем моря, спасатели оказали мужчине первую помощь, после чего на носилках спустили его вниз и передали сотрудникам скорой помощи.





Осмотрев мужчину и убедившись, что его состояние удовлетворительное, врачи разрешили ему вернуться домой.