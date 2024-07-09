Министерство энергетики Узбекистана отреагировало на обсуждения, связанные с введением с 1 мая социальной нормы потребления электроэнергии в 200 кВт·ч.

По данным Минэнерго, основная цель этой меры — повышение эффективности потребления электроэнергии, обеспечить правильное и адресное использование бюджетных субсидий на покрытие расходов населения и надёжное обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.

Согласно анализу, проведённому Межведомственной тарифной комиссией при Кабинете министров, общее потребление населения в 2024 году ожидается на уровне 21,2 млрд кВт·ч электроэнергии. Доля жителей с потреблением до 200 кВт·ч составляют 60% от общего числа абонентов, утверждает Минэнерго.

Министерство объяснило, что внедрена единая социальная норма по электроэнергии (в отличии от газа, по которому есть отдельная зимняя норма) в 200 кВт·ч, поскольку «потребление электроэнергии в течение года существенно не меняется».

Отмечается, что себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии составляет 895 сумов (1002 сума с НДС). В частности, расходы производства 1 кВт·ч электроэнергии составляют 741,93 сума, транспортировки — 57,8 сума, распределения и реализации — 202,4 сума.

В Минэнерго заявили, что за каждый кВт·ч электроэнергии, отпущенной населению в пределах базовой нормы, государство возмещает 552,4 сума, а от 201 кВт·ч до 1000 кВт·ч — 102,1 сума.

В связи с этим государство покрывает 447 млрд сумов для 71% населения, потребляющему электроэнергию до 200 кВт·ч, и 30,2 млрд сумов за потребление электроэнергии в пределах 201−1000 кВт·ч. Однако, Минэнерго не раскрывает, какой объём поступлений от потребителей в пределах 1001−5000 кВт·ч, которые платят по 1350 сумов за кВт·ч, а также от потребителей в пределах 5001−10000 кВт·ч (1575 сумов), свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц (1800 сумов).

По результатам анализа выяснилось, что в июне 71% населения потреблял до 200 кВт·ч электроэнергии, то есть они не превысили установленный лимит соцнормы.

«Таким образом, в ближайшее время нет оснований для увеличения размера ежемесячной базовой нормы в 200 кВт·ч для потребителей», — говорится в сообщении.

Минэнерго сообщило, что 22% потребителей использовали от 201 кВт·ч до 1000 кВт·ч и платили по 900 сумов. Доля потребителей с потреблением электроэнергии от 201 до 300 кВт·ч составила 11%, «то есть цены резко не выросли даже для тех, кто потреблял 300 кВт·ч электроэнергии (за потребление на 100 кВт·ч сверх базового тарифа доплачивали 45 тысяч сумов), в данном определении 900 сумов меньше стоимости электроэнергии».

Ранее в соцсетях распространились жалобы потребителей на то, что приборы учёта электроэнергии неправильно учитывают потребление в рамках социальной нормы. В РЭС пояснили, почему так происходит.

На прошлой неделе Комитет по конкуренции приступил к изучению случаев завышения показателей потреблённой электроэнергии.

Тарифы

С 1 мая в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ, а также введены социальные нормы потребления энергоресурсов. Установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов (они заменят действующие с ноября повышающие коэффициенты):

электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;

газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газ во время отопительного сезона (с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.

Это меньше размеров, которые предлагалось установить в июле 2022 года (электроэнергия — 250 кВт·ч, газ вне отопительного сезона — 200 кубометров, в отопительный сезон — 700 кубометров), но тогда от повышения тарифов и введения базовых норм отказались.

Под социальной нормой понимается объём, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы — по рыночным ценам.

По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, выросли в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза), 1500 кВт·ч — на 1,04 млн сумов (в 3,4 раза).