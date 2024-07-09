Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля принял генерального директора Международной организации труда (МОТ) Жильбера Унгбо, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава МОТ высоко оценил достижения Узбекистана в обеспечении прав трудящихся, создании рабочих мест и имплементации международных конвенций. Он отметил, что организация рассматривает опыт страны в это сфере в качестве успешной модели для международного изучения и применения.





За последние годы при содействии организации в Узбекистане было принято более 40 нормативных актов в трудовой сфере, а также ратифицированы 22 международные конвенции, отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились о разработке и принятии новой страновой программы на 2026−2030 годы.