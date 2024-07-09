В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области нетрезвый водитель ударил ножом в живот инспектора ДПС. Сотрудник ОВД впоследствии скончался.

По данным Kun.uz, вечером 8 июля водитель Lacetti (госномер 70G364PA) Б. С. (1966 года рождения) ехал на высокой скорости, создавая опасность для других людей. Остановивший его старший инспектор Элбек Примов заметил, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина вышел из машины и попытался убежать. Его начал преследовать инспектор. Водитель достал кухонный нож и несколько раз ударил им в живот сотрудника ОВД. Затем он скрылся с места преступления.

Инспектор был доставлен в медучреждение в Карши, но врачам не удалось спасти его жизнь. Водителя в ходе поисков задержали.

Прокуратура области сообщила, что 9 июля районная прокуратура возбудила в отношении Б. С. уголовное дело по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и пункту «г» части 2 статьи 97 (умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса Узбекистана.