Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии из-за принятия грузинским правительством закона «об иноагентах». Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на проходящей 9 июля в Тбилиси конференции.

«К сожалению, на данный момент процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это действительно печально и разочаровывает, так как в то же время мы добиваемся быстрого прогресса с другими странами-кандидатами», — сказал Герчинский.

По его словам, лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.

«Намерения нынешней власти Грузии не ясны лидерам Евросоюза. Закон „О прозрачности иностранного влияния“ явно отдаляет страну от выполнения девяти шагов, а антизападная, антиевропейская риторика также совершенно несовместима с заявленной целью вступления в Евросоюз», — добавил посол.

Он выразил надежду, что после выборов новое грузинское правительство «вновь начнёт серьёзную работу в направлении интеграции».

Кроме этого, ЕС также заморозил выделение 30 млн евро из Европейского фонда мира на поддержку Грузии в сфере обороны. Герчинский отметил, что ЕС попытается направить эти средства на развитие гражданского общества и СМИ в стране.

В заключениях Совета Европы от 27 июня сказано, что ЕС «выражает серьёзную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии». Принятый закон «об иноагентах», по мнению ЕС, «представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата». «Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления», — говорится в документе. Евросовет призвал власти Грузии «положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физическим нападениям» на представителей гражданского общества, политических лидеров, и журналистов, а также «обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью свободными и справедливыми».