Агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана предложило пересмотреть размеры действующих административных штрафов на предмет их соразмерности совершенному правонарушению.

Анализ агентства показал отсутствие механизмов определения размеров административных штрафов, из-за чего устанавливаются штрафы, несоразмерные правонарушению. В связи с отсутствием регулирования также участились инициативные разработки заинтересованными госорганами законопроектов по пересмотру размеров штрафов.

По итогам анализа агентство предложило рассмотреть вопрос повышения размеров штрафов за нарушения, непосредственно связанные с жизнью и здоровьем граждан, провести комплексную антикоррупционную экспертизу норм Кодекса об административной ответственности.

Сумма штрафа за тонирование стёкол без разрешения составляет 8,5 млн сумов (повторное наказание в течение года — 13,6 млн сумов), приводит пример агентство. Эта сумма была установлена, когда стоимость разрешения составляла 11−13 млн сумов. Сегодня за разрешение тонирования стёкол выплачивается 2,7 млн сумов, а сумма штрафа осталась без изменений.

Для справки: в Казахстане штраф за тонировку без разрешения составляет в пересчёте на валюту Узбекистана 468 тысяч сумов, в России — 60 тысяч сумов, в Беларуси — 138 тысяч сумов.

Штрафы за нарушения, связанные с безопасностью здоровья и жизни граждан, должны иметь более приоритетную важность, подчёркивают в Агентстве стратегических реформ. В частности, это касается нарушений Правил дорожного движения.

Штрафы, непосредственно связанные с жизнью и здоровьем пешеходов, должны быть пересмотрены и ужесточены, считают в агентстве. Сейчас штраф за вождение транспортных средств по пешеходным дорожкам, как и нарушение правил проезда пешеходных переходов, составляет 170 тысяч сумов, переход проезжей части в неустановленном месте — 113 тысяч сумов и т. д.

Для справки: штраф за непропуск пешехода в Германии равен 1,1 млн сумов, в Великобритании — 1,6 млн сумов, во Франции — 1,85 млн сумов, в ОАЭ — 1,7 млн сумов.

В ряде стран в целях профилактики правонарушений (например, в Беларуси, Латвия, Казахстане, России, Германия, Италии) внедрён институт «предупреждение» как отдельный вид административного наказания. Предупреждение используется за нарушения, не причиняющие вред здоровью, жизни и имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде.

В Кодексе об административной ответственности (статья 23) за совершение административных правонарушений предусмотрено 7 видов административных взысканий, при этом «предупреждение» как вид административного взыскания не применяется. В агентстве считают, что институт «предупреждение» должен быть введён в качестве отдельного вида административного взыскания (наказания).