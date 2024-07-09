Этим летом электроэнергия поставляется населению Узбекистана стабильно и без ограничений. Об этом говорится в заявлении в Министерстве энергетики страны.

После повышения тарифов и введения социальной нормы бытовые абоненты стали больше экономить электроэнергию. В результате снижается нагрузка на систему, количество отключений электроэнергии и аварий, сообщили в Минэнерго.

Если в июне-июле прошлого года в единой энергосистеме вводились ограничения в 210 млн кВт·ч (веерные отключения), включая в июне — 35 млн кВт·ч, в июле — 175 млн кВт·ч, то в июне и июле этого года «электроэнергия поставлялась потребителям стабильно, без ограничений», за исключением аварийных ситуаций и плановых ремонтных работ, говорится в сообщении.

В прошлом месяце, по данным министерства, объём потребления составил 1,1 млрд кВт·ч электроэнергии. 71% населения использовал до 200 кВт·ч электроэнергии, то есть около 40% от общего объёма потребления.

11% абонентов тратило 201−300 кВт·ч, или 19% от общего объёма. На жителей, использующих 301−500 кВт·ч, приходится 20% потребления.

Доля абонентов, потребляющих свыше 500 кВт·ч электроэнергии, составляет 3,7%, однако они тратят 21% от общего объёма энергии, отметили в Минэнерго.

Население с расходом в пределах 1001−10000 кВт·ч (7%) платит по 1350 сумов.

«Для сравнения: одно домохозяйство с расходом в 1000 кВт·ч потребляет такой же объём, как и 10 экономных и энергоэффективных потребителей, а одно домохозяйство с раходом в 10 тысяч кВт·ч — 100 энергоэффективных потребителей», — говорится в сообщении.

Министерство считает, что к таким домохозяйствам относятся те, кто не нуждается в субсидиях, и имеет дополнительные удобства помимо основных потребностей, такие как электромобиль (и), бассейн во дворе, фонтан, множество осветительных приборов или другую дорогую электронную бытовую технику.

Обращения жителей, которые жалуются на то, что счётчики завышают показатели использованной электроэнергии или делают неверные начисления в рамках социальной нормы, изучаются, добавили в ведомстве.

«Каждое из этих обращений находится на отдельном контроле Министерства энергетики и системных организаций и изучается с выездом на место при участии авторов [обращений]. В ходе изучений потребителям даются разъяснения, а ошибки, вызванные техническими причинами, полностью устраняются при их обнаружении», — говорится в сообщении.

Минэнерго также заявило, что для увеличения социальной нормы по электроэнергии нет оснований и более детально раскрыло себестоимость энергии.

Ранее министерство, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций. Снижение поставок там объяснили «экономным расходованием» после повышения тарифов.