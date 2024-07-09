Компания «Региональные электрические сети» разъяснила порядок расчёта социальных норм потребления в автоматизированной системе учёта и контроля электрической энергии (АСКУЭ).

Автор Telegram-канала Kurbanoff.net сообщил, что биллинг электросетей не приспособлен под требование о лимитах. Он поделился скриншотом показателей, где потребление составило 198 кВт·ч, но система посчитала 158 кВт·ч в рамках социальной нормы, а 40 кВт·ч «по сверхлимиту».

Социальная норма составляет 200 кВт·ч в месяц, в пределах которой потребитель платит 450 сумов за кВт·ч электроэнергии, а после превышения лимита (до 1000 кВт·ч) — по 900 сумов.

«Да, вы скажете, что это расчётное показание — но по этому расчётному показанию баланс клиента уйдёт в минус, и система отключит ему свет. Хотя по правилам — у него ещё есть средства. Из-за некорректного расчёта 18 тысяч сумов клиенту отключат свет», — отметил он.

В РЭС сообщили, что аналогичные жалобы были от других потребителей, которые проверяли свои счета: хотя соцнорма в 200 кВт·ч не потребляется полностью, определённая часть электроэнергии рассчитывается по удвоенному тарифу — 900 сумов.

По данным компании, АСКУЭ передаёт в биллинговую систему показатели потребления в конце дня, т. е. в 00:00, затем биллинг фиксирует показания счётчика на счетах потребителей в течение суток и производит расчёты.

Например, если показание счётчика у потребителя по состоянию на 1 июня составляет 12440 кВт·ч, на 30 июня — 12750 кВт·ч, то расчёты производятся следующим образом: 12750 — 12440 = 310 кВт·ч = 200·450 + 110·900 = 189 тысяч сумов.

Разница между показаниями составляет 29 дней.

Потребление в последний день месяца — 30 июня — фиксируется 1 июля в 00:00. В результате к новому месяцу прибавляется суточное потребление в последний день предыдущего месяца, которое из-за превышения соцнормы (200 кВт·ч) рассчитывается по сверхлимиту — 900 сумов.

Если 5 июля потребление составило 40 кВт·ч, а 30 июня — 10 кВт·ч, то расчёты за июль отразятся следующим образом: 10·900 + 40·450 = 27 тысяч сумов.

«Мы хотели бы напомнить потребителям, что в этой системе все функции оцифрованы, человеческий фактор не задействован и каждое показание счётчика рассчитывается точно», — говорится в сообщении.





В октябре 2023 года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что в Узбекистане более 100 тысяч оптовых потребителей (28% от общего числа) и 648 тысяч новых домохозяйств не подключены к АСКУЭ. Глава государства тогда поручил устранить недостатки и снизить потери электроэнергии.

На прошлой неделе Комитет по конкуренции приступил к изучению случаев завышения показателей потреблённой электроэнергии.