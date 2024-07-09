Агриппина Васильевна Шин, до этого работавшая первым заместителем министра дошкольного и школьного образования Узбекистана и директором Агентства дошкольного образования, а ранее — министром дошкольного образования, назначена ректором Университета Пучон в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

Предыдущий ректор вуза Виктор Вениаминович Нам стал исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Ташкенте. На этом посту он сменил Кахрамона Олимова.

Кроме того, назначены директор филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова в Ташкенте Икбол Мамасодикович Меликузиев (вместо Элдара Садиковича Юлдашева) и проректор по учебной части — врио ректора Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби — Элдор Уралович Шерманов.