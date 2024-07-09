Политика
Президент Узбекистана принял главу МОТ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор Международной организации труда Жильбер Унгбо обсудили разработку и принятие новой страновой программы на 2026−2030 годы.
Экономика
Yandex Go зашёл на рынок самокатов в Ташкенте
В приложении Yandex Go в Ташкенте теперь можно арендовать электросамокаты. В зонах скопления людей самокаты автоматически снизят скорость. Арендовать их можно с 18 лет. Жизнь и здоровье пользователей во время поездки застрахованы.
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились, несмотря на рост золотого запаса
В июне золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 293,7 млн долларов — до 36,34 млрд долларов. Физический объём золота увеличился на 9,3 тонны, но валютные резервы снизились почти на 800 млн долларов.
Узбекистан и Афганистан обсудили снижение сборов для грузоперевозок и транзитное соглашение
Во время визита афганской делегации в Ташкент обсуждалось снижение сборов и пошлин для грузоперевозчиков, а также транзитное соглашение между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Стороны продлили ещё на полгода контракт по реконструкции железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф».
Общество
«Нет оснований для увеличения социальной нормы по электроэнергии» — Минэнерго
Минэнерго Узбекистана считает, что нет оснований для увеличения социальной нормы по электроэнергии. Сообщается, что 71% населения потребляет до 200 кВт·ч в месяц, 11% абонентов — 200−300 кВт·ч. Министерство также раскрыло себестоимость энергии с учётом транспортировки, распределения и реализации.
В РЭС разъяснили порядок расчёта социальной нормы при потреблении электроэнергии
В соцсетях распространяются жалобы потребителей на то, что приборы учёта электроэнергии неправильно учитывают потребление в рамках социальной нормы. В РЭС пояснили, почему так происходит.
Нетрезвый водитель убил инспектора ДПС в Кашкадарье
В Кашкадарьинской области нетрезвый водитель ударил ножом инспектора ДПС, остановившего его за превышение скорости. Сотрудник ОВД скончался.
Административные штрафы предлагается пересмотреть согласно соразмерности правонарушениям
Агентство стратегических реформ предложило пересмотреть размеры административных штрафов согласно их соразмерности правонарушениям. Пример: штраф за тонировку стёкол авто без разрешения — 8,5 млн сумов, а штраф за нарушение правил проезда пешеходных переходов — 170 тысяч сумов.
«Электроэнергия поставляется стабильно и без ограничений» — Минэнерго
Из-за повышения тарифов и введения социальной нормы население стало экономить электроэнергию, заявили в Минэнерго. В отличие от прошлого года этим летом энергия поставляется «стабильно и без ограничений», отметили в министерстве.
В Ташкенте мальчик упал в люк и погиб, возбуждено дело о нарушении правил охраны труда
В столице 6-летний мальчик упал в люк с водой и погиб. Генпрокуратура сообщила, что люк открытым и неогражденным оставили рабочие, ремонтировавшие прорвавшуюся трубу горячей воды.
Почти все поезда из Ташкента в течение месяца будут отправляться с Южного вокзала
Почти все поезда, курсирующие через Центральный (Северный) вокзал Ташкента, с 15 июля по 15 августа будут отправляться и прибывать на Южный вокзал. Исключение составят рейсы из Алматы, а также в Новосибирск, Самару и Ходжикент.
Агриппина Шин стала ректором Университета Пучон в Ташкенте
Агриппина Шин, бывшая первый заместитель министра дошкольного и школьного образования и министр дошкольного образования, назначена ректором Университета Пучон в Ташкенте.
Балкон в Ташкентской клинической больнице №1 был обрушен принудительно — главврач
Балкон в Ташкентской городской клинической больнице №1 был демонтирован принудительно, а не обрушился сам, зданию ничто не угрожает, заявил главврач Садык Алимов. Ранее появились сообщения о трещине в здании и эвакуации пациентов.
Мир
ЕС приостановил процесс вступления Грузии
Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии, имеющей статус кандидата в члены ЕС, из-за принятия закона «об иноагентах». В мае грузинский парламент одобрил документ, несмотря на массовые протесты в стране.
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