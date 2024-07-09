Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и гендиректор Международной организации труда Жильбер Унгбо обсудили разработку и принятие новой страновой программы на 2026−2030 годы.

Экономика

В приложении Yandex Go в Ташкенте теперь можно арендовать электросамокаты. В зонах скопления людей самокаты автоматически снизят скорость. Арендовать их можно с 18 лет. Жизнь и здоровье пользователей во время поездки застрахованы.

В июне золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 293,7 млн долларов — до 36,34 млрд долларов. Физический объём золота увеличился на 9,3 тонны, но валютные резервы снизились почти на 800 млн долларов.

Во время визита афганской делегации в Ташкент обсуждалось снижение сборов и пошлин для грузоперевозчиков, а также транзитное соглашение между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Стороны продлили ещё на полгода контракт по реконструкции железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф».

Общество

Минэнерго Узбекистана считает, что нет оснований для увеличения социальной нормы по электроэнергии. Сообщается, что 71% населения потребляет до 200 кВт·ч в месяц, 11% абонентов — 200−300 кВт·ч. Министерство также раскрыло себестоимость энергии с учётом транспортировки, распределения и реализации.

В соцсетях распространяются жалобы потребителей на то, что приборы учёта электроэнергии неправильно учитывают потребление в рамках социальной нормы. В РЭС пояснили, почему так происходит.

В Кашкадарьинской области нетрезвый водитель ударил ножом инспектора ДПС, остановившего его за превышение скорости. Сотрудник ОВД скончался.

Агентство стратегических реформ предложило пересмотреть размеры административных штрафов согласно их соразмерности правонарушениям. Пример: штраф за тонировку стёкол авто без разрешения — 8,5 млн сумов, а штраф за нарушение правил проезда пешеходных переходов — 170 тысяч сумов.

Из-за повышения тарифов и введения социальной нормы население стало экономить электроэнергию, заявили в Минэнерго. В отличие от прошлого года этим летом энергия поставляется «стабильно и без ограничений», отметили в министерстве.

В столице 6-летний мальчик упал в люк с водой и погиб. Генпрокуратура сообщила, что люк открытым и неогражденным оставили рабочие, ремонтировавшие прорвавшуюся трубу горячей воды.

Почти все поезда, курсирующие через Центральный (Северный) вокзал Ташкента, с 15 июля по 15 августа будут отправляться и прибывать на Южный вокзал. Исключение составят рейсы из Алматы, а также в Новосибирск, Самару и Ходжикент.

Агриппина Шин, бывшая первый заместитель министра дошкольного и школьного образования и министр дошкольного образования, назначена ректором Университета Пучон в Ташкенте.

Балкон в Ташкентской городской клинической больнице №1 был демонтирован принудительно, а не обрушился сам, зданию ничто не угрожает, заявил главврач Садык Алимов. Ранее появились сообщения о трещине в здании и эвакуации пациентов.

Мир

Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии, имеющей статус кандидата в члены ЕС, из-за принятия закона «об иноагентах». В мае грузинский парламент одобрил документ, несмотря на массовые протесты в стране.

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