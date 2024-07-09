Здание Ташкентской городской клинической больницы №1 находится в удовлетворительном состоянии, ему ничего не угрожает, заявил главный врач медучреждения Садык Алимов в ответ на сообщения в интернете о трещине в здании, обрушении балкона и эвакуации пациентов. Его комментарий опубликовала пресс-служба хокимията столицы.

По словам главврача, персонал больницы, обнаружив трещину на балке одного из балконов на втором этаже пятиэтажного здания, обратился в МЧС.

8 июля прибыли сотрудники МЧС, которые провели осмотр и пришли к решению о необходимости вызова экспертов для получения заключения. До прибытия экспертов часть пациентов была перемещена в другой отсек здания. Ни один пациент не покинул больницу, сообщил Садык Алимов.

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Специалисты института «Огирсаноатлойиха» провели исследование и установили, что повреждение имеет локальный характер, то есть относится только к одному балкону. Они вынесли заключение о том, что балкон нужно демонтировать.

9 июня в больницу были привлечены строители. Они принудительно обрушили балкон. «Зданию никакого ущерба нанесено не было, оно полностью функционирует», — заявил главврач.

Здание больницы было построено в 1979 году, в 2018−2019 годах в нём была проведена реконструкция. В настоящее время в нем размещено около 120 пациентов.