В Учтепинском районе Ташкента вечером 8 июля шестилетний мальчик вышел из дома в магазин и пропал, сообщил поисково-спасательный отряд UzAlert. Утром стало известно, что он был обнаружен в открытом люке с водой.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что люк открытым и неогражденным оставили рабочие обслуживающей организации, ремонтировавшие прорвавшуюся трубу горячей воды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса, ведётся следствие.