Yandex Uzbekistan планирует открыть офис в Ташкенте осенью, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

«Открытие офиса позволит расширить команду, ускорить запуск новых продуктов и масштабировать уже работающие в стране сервисы», — говорится в сообщении.

Офис в Ташкенте объединит сотрудников, развивающих городские сервисы Yandex Go, а также образовательные, развлекательные и другие сервисы в Узбекистане.

После открытия офиса Yandex планирует начать набор на стажировки для подготовки молодых IT-специалистов.

В рамках программы IT-образования Yandex также планирует открыть школы программирования для старшеклассников, курсы по программированию для учителей информатики с доступом к методическим материалам по Python.

Yandex также поддерживает менторскую программу Technovation Girls по развитию девушек в IT-предпринимательстве и проводит интенсивы по спортивному программированию.