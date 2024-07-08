Днём 8 июля по Узбекистану сохранится комфортная для середины лета температура в +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +38…+40 градусов, сообщает Узгидромет.

По большей части территории страны осадков не прогнозируется. В отдельных районах Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областей и Ферганской долины возможен кратковременный дождь с грозой.

С 9 июля температура воздуха начнёт повышаться и до конца рабочей недели будет в пределах +35…+39 градусов, по югу — до +42 градусов. Дождей в эти дни не ожидается. Местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По горным районам страны 8−12 июля местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей 8−9 июля возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер усилится до 12−14 м/с. Температура воздуха будет в пределах +33…+35 градусов.

9−12 июля без осадков, дневная температура повысится до +35…+38 градусов.