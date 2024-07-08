Утром 8 июля Россия нанесла один из самых масштабных за последнее время ракетных ударов по Украине. Обстрелу подверглись Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

По данным агентства «УНИАН», по всей Украине на данный момент более 20 погибших и свыше 65 пострадавших. 10 человек погибли в Киеве, 10 — в Кривом Роге и трое — в Покровске.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по стране в ходе атаки выпустили более 40 ракет разных типов. Большинство из них были сбиты.

В Киеве обломки ракет упали в семи районах — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском, сообщила Киевская городская военная администрация. Были повреждены несколько многоэтажек.

Одна из ракета попала в отделение детской больницы «Охматдет» в Шевченковском районе Киева. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, удар пришёлся по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделения. На месте идёт разбор завалов, под обломками могут находиться люди. Пациентов эвакуируют в коммунальные больницы города, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как уточняют украинские СМИ, «Охматдет» — самая большая детская больница в Украине. Стационар рассчитан на 620 больничных коек, где ежегодно проходят лечение до 18 тысяч детей.

В Министерстве обороны России подтвердили обстрел украинских городов, но заявили, что удар был нанесён «по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ». «Цели удара достигнуты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Заявления о ракетных ударах по гражданским объектам в министерстве назвали «не соответствующими действительности», возложив вину за разрушения на работу украинской ПВО.