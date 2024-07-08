В Хатырчинском районе Навоийской области 1 июля на нерегулируемом пешеходном переходе водители двух электромобилей BYD Song Plus, не знакомые друг с другом, насмерть сбили 8-летнюю девочку, учащуюся 2-го класса. Машины неслись со скоростью выше 140 км/ч.

Пресс-служба СБДД МВД Узбекистана в понедельник сообщила некоторые детали трагедии, которая произошла возле районного медицинского техникума.

В сообщении говорится, что водители Н. А. (госномер машины 85М100GА) и Ф. А. (85Y600МА) устроили гонки и пытались обогнать друг друга. Автомобиль под управлением Н. А., проезжая переход, задел девочку, отчего она упала на дорогу. Ехавший следом автомобиль наехал на неё. Девочка скончалась на месте.

В отношении обоих водителей в тот же день было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека — наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определённого права). 4 июля в их отношении были выдвинуты обвинения, и они были задержаны, а 5 июля заключены под стражу.

Выяснилось, что Н. А. в течение года 12 раз превышал скорость и 1 раз проигнорировал разметку. Ф. А. за это время совершил одно правонарушение, связанное с передачей управления транспортом лицу, не имеющему на это права.

Погибшая девочка (2016 года рождения) училась во 2-м классе школы №14. Её мать М. Ш. за день до трагедии оставила ребёнка дедушке в махалле «Янгирабод» и уехала в Ташкент на работу.

Дедушка с бабушкой разрешили своему сыну Н. Т. (2010 года рождения), ученику 7-го класса этой же школы, погулять с девочкой в парке.

Мальчик перешёл пешеходный переход, а затем позвал девочку, которая немного отстала от него. На видео видно, как он стоит посередине дороги.

Описывая момент гибели девочки, СБДД сообщает: «Девочка выбежала на пешеходный переход, не обратив внимания на движение транспортных средств, и произошёл несчастный случай».

Почему на переходе нет светофора

ДТП произошло на 127-м км дороги 4Р48 «Зарафшанский тракт» государственного значения. В сообщении СБДД говорится, что здесь «на нерегулируемом пешеходном переходе имеются соответствующая дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка».

«Дорожное покрытие в это время было сухим, было светло. Это четырёхполосная дорога категории 1Б, общая ширина составляет 16 метров, по оси установлены барьеры РП-40, разделяющие противоположные направления движения. Ширина одного направления — 8 метров, по обеим сторонам дороги расположены тротуары и ночное освещение», — сообщается в описании.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана от 10 октября 2023 года (ПП-330) государственное учреждение по эксплуатации дорог Хатырчинского района внесло в программу установку светофора с кнопкой до конца первого квартала 2024 года, но это не было выполнено из-за невыделения средств, говорится в сообщении.

«Самое печальное, что УБДД Навоийской области дважды вносило на имя директора государственного учреждения по эксплуатации дорог Хатырчинского района представление об установке светофора с кнопкой. В связи с неисполнением требований представления на руководителя госучреждения по эксплуатации дорог составлен административный протокол на основании статьи 196 Кодекса об административной ответственности», — заявили в Службе безопасности дорожного движения.

Согласно статья 196 КоАО, непринятие мер по выполнению письменных представлений органов внутренних дел по устранению причин и условий правонарушений влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 2 до 5 базовых расчётных величин (от 680 тысяч до 1,7 млн сумов).

От редакции

Детали происшествия проясняют картину, но обнажают целый ряд социальных проблем, а также вызывают множество вопросов и к деятельности и СБДД, и к приоритетам других государственных органов, и к активности законодательной ветви власти.

— Что может быть важнее безопасности людей, особенно наименее защищённых членов общества — детей? Почему установка светофора у техникума, где постоянно переходят дорогу люди, не была в приоритете в списке задач местных властей?

— Почему в Узбекистане только гибель людей на переходах заставляет власти решиться на установку светофоров? Как вообще могут существовать «зебры» через многополосные дороги, в том числе на дорогах регионального и международного значения?

— Почему действующая в стране система наказания позволяет продолжать управлять автомобилями после многократных грубых нарушений? И другие.