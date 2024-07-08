Несколько молодых людей и следователь отдела внутренних дел подозреваются в изнасиловании девушки, которая на тот момент была младше 16 лет, в Навои, сообщает Kun.uz.

Согласно материалам дела, 18-летний молодой человек, проживающий в Навбахарском районе, который на тот момент был школьником, работал наёмным сотрудником в парке в Навои. 4 декабря 2023 года около 21:00 к нему подошла знакомая ему несовершеннолетняя девушка (2008 года рождения).

«Они немного поговорили, потом парень отвёл девушку в подвал рядом с аттракционом и вступил с ней в половую связь. Затем в подвал по очереди зашли ещё трое парней. Ещё один парень отвёз девушку в неизвестное место, которое не удалось уточнить во время следствия, жил с ней там несколько дней и вступал в половую связь», — пишет издание.

Самому старшему из подозреваемых было 23 года, самому младшему — 18 лет.

В отношении шестерых молодых людей возбуждено уголовное дело. Согласно приговору Навоийского городского суда по уголовным делам от 7 июня, трое молодых людей признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 128 Уголовного кодекса (половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 118, 119, 121 и (или) 129 УК), ещё двое признаны виновными по части 1 статьи 128 УК (половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет).

Согласно приговору суда, двое подсудимых приговорены к 3,5 годам лишения свободы, один — к 4,5 годам, ещё один — к 5 годам и 1 месяцу.

По данным издания, следователь ОВД Навои во время расследования этого дела в январе 2024 года, когда он находился на учебных курсах по повышению квалификации в Ташкенте, вызвал девушку и также вступил с ней в половую связь. Прокуратура Навоийской области возбудила уголовное дело, следователь был заключён под стражу.

Кроме того, ведётся следствие по факту изнасилования девушки ещё тремя другими молодыми людьми.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсуддинов сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 128−1 УК (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной или иной выгоды). Ведётся следствие, один подозреваемый заключён под стражу. Кто он, не уточняется.

В пресс-службе детского омбудсмана «Газете.uz» сообщили, что следят за делом в рамках своих полномочий и продолжат следить за делом в суде с точки зрения интересов ребёнка.