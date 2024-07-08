Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей во главе с председателем постоянного комитета Чжао Лэцзи, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече Шавкат Мирзиёев и Чжао Лэцзи отметили достигнутый в последние годы «высочайший уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнёрства», говорится в сообщении.

Глава парламента КНР подтвердил поддержку Китаем программы социально-экономических реформ в Узбекистане, особенно в вопросах сокращения бедности, а также планов по стратегическому сотрудничеству в развитии инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и «зелёной» энергетики.

Стороны подчеркнули важность «скорейшего начала» работ по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.





Кроме этого, они обсудили открытие филиалов китайских вузов в Узбекистане, расширение сотрудничества в области профессионального образования, а также вопросы культурного и туристического обмена.

«Особо подчёркнута необходимость дальнейшего расширения межпарламентского взаимодействия, активизации обменов между парламентариями и изучения опыта законотворческой деятельности по поддержке проводимых реформ», — отмечается в сообщении пресс-служба президента.

В Ташкенте Чжао Лэцзи также встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Они обсудили активизацию работы парламентских групп дружбы, установление тесных связей между парламентскими комитетами, обмен опытом в области законотворчества и парламентского контроля. Было предложено наладить связи между кенгашами народных депутатов областей Узбекистана и представителями провинций Китая.