Комитет по конкуренции выявил признаки действий, приведших к необоснованному повышению цен на продукцию минеральных удобрений, произведённую компанией Maxam-Chirchiq, говорится в сообщении комитета.

Из-за несоблюдения действующих нормативных документов при формировании цен на продукцию цены на минеральные удобрения повысились в среднем от 10 до 15%, заявили в комитете.

В отношении предприятия возбуждено дело по признакам нарушения требований закона «О конкуренции».

«Выявленные факторы непосредственно влияют на сельскохозяйственные предприятия (кластеры, фермерские и дехканские хозяйства и другие), что приводит к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию», — отмечается в заявлении.

Предприятие Maxam-Chirchiq (СП между «Узкимёсаноат» и испанской MAXAMCORP) было создано в 2007 году на базе бывшего «Электрохимпрома» в Чирчике Ташкентской области и является крупнейшим производителем минеральных удобрений и другой химической продукции в Узбекистане.

По данным сайта компании, здесь выпускается более 40 наименований продукции: карбамид, селитра аммиачная, сульфат аммония, сульфат калия, гранулированное азотно-серное удобрение, КАС, аммиак жидкий технический, аммиак водный технический, кислота азотная концентрированная, кислота азотная неконцентрированная, двуокись углерода жидкая и газообразная и другие.