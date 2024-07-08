Рабочая группа во главе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым 3 июля посетила махаллю «Собиробод» Юнусабадского района, чтобы «оценить текущую ситуацию и выявить проблемы, требующие решения», сообщила пресс-служба столичной администрации.

В ходе визита были выявлены незаконные сооружения, которые создают препятствия для развития инфраструктуры и безопасного передвижения жителей, говорится в сообщении. Отмечена необходимость срочного вмешательства и приведения территории в соответствие с законодательством.

Кроме того, как отмечает хокимият, улицы махалли загрязнены мусором, что создаёт антисанитарные условия.

«Была подчёркнута ответственность и самих жителей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах. Кроме того, имеется нехватка мест для сбора мусора, что усугубляет проблему. Строительный мусор не вывозится своевременно, что ухудшает внешний вид района и создаёт препятствия для передвижения», — говорится в сообщении.

По данным хокимията, торговые объекты в махалле не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам, что «представляет угрозу здоровью и безопасности жителей». Кроме того, как сообщается, в магазинах продаются испорченные овощи и фрукты, что недопустимо и требует строгого контроля.

Накануне в интернете появилось видео, на котором хоким посещает один из магазинов. На нём Шавкат Умурзаков, обращаясь к хокиму Юнусабадского района Баходиру Абдувалиеву, показывает на испорченный урюк.

«Баходир ака, смотрите, что они продают населению. Посмотрите. Где тут СЭС, налоговая? Что они продают населению? Иди сюда. Куда смотришь? Пусть люди завтра отравятся? Посмотри, заплесневело», — говорит градоначальник.

Затем Шавкат Умурзаков поднимает ящик с яблоками, из которых «уже сок вытек», и бросает его на ящик с урюком.

Обращаясь к представителю МЧС, хоким также указал на нарушение противопожарных норм, а затем сказал, что госслужащие «спят». «Это не магазин, а склад», — бросает он в конце.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе городского хокимията, Шавкат Умурзаков решил зайти в магазин после того, как увидел скопление мусора у объекта.

Хоким дал поручение обеспечить порядок и противопожарную безопасность на всей территории махалли, в том числе, в магазине, отметили в администрации.

«Фрукты — всего лишь часть. Рабочая группа обошла всю махаллю, зашла в школу, пункт сбора мусора, в этот магазин, в здание махалли, на продуктовый рынок, в медпункт. В махалле было очень грязно, кто-то мусор повесил на дерево, хотя в 50 шагах стоит урна, арыки забиты мусором, водоотведение там невозможно», — сообщили в пресс-службе.

В ходе визита хоким также изучил процесс капитальной реконструкции в школе №259. Он обратил внимание на «необходимость качественного и своевременного завершения работ, чтобы обеспечить учащимся комфортные условия для обучения».