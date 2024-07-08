По итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места в Национальном собрании, сообщает Le Monde со ссылкой на данные МВД страны.

Второе место заняла центристская коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона со 168 местами.

На третьем месте — коалиция крайне правых партий во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен (143 места).

Всего в парламенте Франции заседают 577 депутатов. Таким образом, ни один блок не получил абсолютного большинства (289 мест). Это «беспрецендентная ситуация» в истории страны, отмечает Le Monde.

Во втором туре выборов распределялся 501 мандат, в первом — 76 мандатов.

Первый тур, который состоялся 30 июня, выиграло «Национальное объединение», получившее 37 мандатов. Затем шла коалиция NFP (32 места), а на третьем была президентская «Вместе» (2 места).

Опросы предрекали победу ультраправых и во втором туре. Чтобы предотвратить её, левые и сторонники Макрона объединили усилия. Более 220 кандидатов как от альянса левых партий, так и центристской коалиции Макрона снялись с выборов, чтобы не отнимать голоса у более сильных соперников крайне правых.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что подаст президенту прошение об отставке, но продолжит исполнять обязанности в свете политической неопределённости, которая возникла после выборов.