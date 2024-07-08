С 1 сентября в Узбекистане должна появиться возможность подать жалобу на штраф, выписанный за нарушение Правил дорожного движения, через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz). Это предусмотрено постановлением правительства от 3 июля.

В документе говорится, что в настоящее время процесс обращения граждан в СБДД по вопросам выписанных штрафов сопряжён с излишней бюрократией. Для решения этой проблемы вводится возможность отправки электронного обращения. При этом возможность устного и письменного обращения сохранится.

Правительство поручило МВД и Министерству цифровых технологий до конца лета интегрировать информационную систему СБДД с системой «Цифровое правительство».

Согласно утверждённому административному регламенту, заявитель может приложить к обращению или жалобе доказательства.

На рассмотрение заявлений отводится до 10 рабочих дней. При этом в период рассмотрения заявления срок предоставления скидки на оплату штрафа не продлевается. Если на рассмотрение заявления требуется больше времени, заявитель об этом должен быть уведомлен через ЕПИГУ.

В случае признания жалобы обоснованной дело об административном правонарушении прекращается.

В прошлом году водители Ташкента жаловались на штрафы, выписываемые автоматически за нарушение ПДД из-за неправильно припаркованных автомобилей перед перекрёстками.

Движение «Юксалиш» тогда призывало провести проверку всех таких протоколов и отменить необоснованно оформленные штрафы. Кроме того, в движении отмечали необходимость создать возможность подачи жалоб на необоснованно выписанные штрафы водителями через интернет.